Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Pedro Almodóvar’ın dünya prömiyerini Venedik’te ana yarışmada yapan ve Altın Aslan’ı kazanan filmi Yandaki Oda vizyonda. Tilda Swinton ve Julianne Moore’u bir araya getiren filmde uzun zamandır görüşmeyen iki yakın arkadaş Ingrid ve Martha’yı izliyoruz.

• SERGİ

Evin Sanat Galerisi, Emin Turan’ın ‘Onírico’ başlıklı 10’uncu kişisel sergisine ev sahipliğine hazırlanıyor. Resimlerinde zamanın ve mekânın ötesinde düşsel evrenler kuran Emin Turan, bilinç dışının çok katmanlı yapısını işaret ederek izleyicilere gerçekliğin sınırsızlığını keşfedebilecekleri bir deneyim alanı yaratıyor. Sergi 21 Aralık’a kadar pazar ve pazartesi hariç ziyarete açık.

• PERFORMANS

Kerem Kurdoğlu’nun kaleme aldığı, Naz Erayda’nın yönettiği, Kundura Sahne yapımı ‘Geçen Gün’, 15 Kasım Cuma ve 16 Kasım Cumartesi akşamları saat 20.00’de Arter’de seyirciyle buluşacak. Başarılı oyuncular Esme Madra ve Ozan Çelik, kendilerine çeşitli seslerle eşlik eden Tophane Noise Band ile birlikte sahnede ses, söz ve hareket parçalarını öyküleştirecekler.

• TİYATRO

Yıllarca olağanüstü kadın karakterlere hayat vermiş bir oyuncu, AVM yapılmak üzere yıkılacak bir sahneye veda eder. Anlatılmaya değer bulunmayan farklı sınıflardan kadınların sıcak ve aşina hayat hikâyeleri, ilk kez aktarılır. İBB Şehir Tiyatroları’nca sahnelenen ‘Hayat Der Gülümserim’i Özen Yula yazıp yönetiyor; Sema Keçik ve Serkan Bacak rol alıyor. Oyunu, 13-16 Kasım 2024 tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

• OPERA

Pavarotti’nin mirasçısı olarak görülen dünyanın önde gelen tenorlarından Pene Pati, Türkiye’deki ilk performansıyla 16 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Opera sahnelerinin ‘güneş ışığı dolu altın sesi’ olarak tanımlanan Samoa kökenli tenor, Antonio Pirolli yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyicilere unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

İZMİR

• KONSER

Duo Blanc & Noir olarak farklı kültürlerin zenginliklerini herkese aktarabilmek için yol almayı sürdüren piyanist Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner, ‘Simply Classic’ adlı yepyeni albümlerini yayımlar yayımlamaz Türkiye turnesine çıkıyor. Konseri, 21 Kasım Perşembe, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da.