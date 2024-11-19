Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• DANS & DÖVÜŞ SANATI

n 24 Kasım’da Institut français, Fransa Kültür Bakanlığı ve Fransa Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Teatroskop’ programının desteğiyle ‘GO!’ etkinliği gerçekleştirilecek. GO! çağdaş dans, dövüş sanatları ve dijital teknolojinin kavşağında, iki dansçının dövüş pratiğinden oluşan koreografisi ile bu evrenleri buluşturan bir düet yaratıyor.

Dansçılar her yeni oyunla birlikte birbirlerini tanımayı ve kontrol etmeyi; kazanan ya da kaybeden olmadan birbirlerinin güçlü yönlerini ve sınırlarını keşfediyorlar. Etkinlik, saat 13.00 ve 16.00’da Alan Kadıköy’de.

• PERFORMANS & ATÖLYE

Çellist, besteci ve doğaçlamacı Zeynep Ayşe Hatipoğlu, 27 Kasım Çarşamba, saat 19.00’da Salt Beyoğlu Kış Bahçesi’nde Ulrike Ruf ile bir canlı performans gerçekleştirecek. Performans, iki çellistin Kış Bahçesi’ndeki enstalasyon ile etkileşimini merkeze alacak. İkili ayrıca 30 Kasım Cumartesi günü ses ve doğaçlama üzerine bir atölye çalışması yürütecek.

• DİJİTAL ENSTALASYON

Memo Akten, ‘Dağıtılmış Bilinç’ adlı eseriyle, sanatseverleri doğa ve teknoloji arasındaki bağlantıları keşfetmeye davet ediyor. Hopa Alkazar’da yer alan enstalasyon, ahtapotların bilişsel süreçleri ile yapay zekâyı bir araya getiriyor. Bu sürekleyici deneyimde -25 Aralık’a kadar kaydolarak- insan ve doğa arasındaki yıkıcı ikilikleri aşıp tüm canlı ve cansız varlıkların birbirine bağlılığını kucaklayabilirsiniz. Vertigo, epilepsi benzeri rahatsızlıkları, görsel ve işitsel uyaranlara karşı hassasiyeti olanlar ve hamileler için risk içermektedir.

• GÖSTERİ

Antoine de Saint-Exupéry’nin ölümsüz eseri Küçük Prens’in harika sahne şovu İstanbul’a geliyor. 21 Kasım-1 Aralık arasında sahnelenecek dans, müzik, projeksiyon ve akrobasi ile yeniden şekillenen şovun ev sahipliğini Haliç Kongre Merkezi üstleniyor. Hayal gücünün sınırlarını zorlayacak benzersiz bir uluslararası sahne gösterisi olan etkinlikte Küçük Prens’in farklı gezegenlerde karşılaştığı karakterler ve onların temsil ettiği değerler; tiyatro, dans, akrobasi ve ileri teknoloji video haritalama ile canlandırılıyor.

ANKARA

• SERGİ

Endüstriyel üretimin çevresel ve toplumsal izlerini sanatsal bir deneyime dönüştüren ‘Astim Kolektifi Sergisi’, 15 Aralık’a kadar CerModern’de sanatseverlerle buluşuyor. Karma sergi; sanayi ve çevresel etkilerle biçimlenen bir çağdaş sanat anlayışını dijital medya, immersive teknolojiler, ileri dönüşüm ve sürdürülebilirlikle harmanlayarak ziyaretçilere sunmayı amaçlıyor.