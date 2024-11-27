Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Cemal Reşit Rey, CRR Konser Salonu’nun kuruluşunun 35’inci yılında, kendi operetlerinden parçalar içeren bir konser programıyla anılıyor. Konser repertuvarının en önemli özelliği 76 yıl önce bizzat besteci tarafından hazırlanmış olması. Konser 29 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

• SİNEMA

Clara ile Irène tedavi gördükleri hastanenin bir gezisinde tanışır. Biri utangaç ve içine kapanık, diğeriyse atılgandır. Ortak noktaları 17 yaşında olmaları ve nüksedip hayatlarına gölge düşüren hastalıkları. Carlo Sironi’nn yönettiği ‘İrène İle O Yaz’, 29 Kasım akşamı, saat 20.00’de Sinematek/Sinemaevi’nde.

• SÖYLEŞİ

İstanbul Modern, ‘Sizin Perşembeniz’ kapsamında kapılarını ziyaretçilerine ücretsiz açıyor. ‘Sanatçı Buluşmaları: Zero Gathering ile Bir Eylem Olarak Sanat Söyleşisi’; çağdaş sanat, çevre ve doğa kavramlarına odaklanacak. Gathering’in kurucularının deneyimlerini paylaşacakları programın moderatörlüğünü Ebru Nalan Sülün. Söyleşi 28 Kasım saat 13.00-14.30 arasında.