Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

ÇOCUK ATÖLYESİ

• Akbank Sanat Çocuk Atölyeleri, ileri dönüşüm heykelden mozaik atölyesine, kitap dekorundan kolaj, portre ve mobil heykele uzanan geniş bir yelpazede yaratıcı etkinlikler ile çocuklara yaratıcı öğrenme alanı sunuyor.

Aralık’ta gerçekleşecek atölyelerden, 4-8 yaş grubuna yönelik ‘Ailece İleri Dönüşüm: Mozaik Atölyesi’nde çocuklar ve aileleri, atık malzemeleri sanata dönüştürerek mozaik eserler yaratacaklar. Atölye, 7 Aralık Cumartesi günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek.

GÖSTERİ

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 110’uncu yıl etkinlikleri kapsamında Japonya’nın geleneksel davulu Wadaiko’nun temsilcilerinden ‘Sai’ grubunu seyircisiyle buluşturuyor. İstanbul’da ilk kez sahne alacak grubun gösterisi, 9 Aralık Pazartesi günü, saat 15.30 ve 19.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde geleneksel Japon kültürü meraklılarının beğenisine sunulacak.

SİNEMA

• Bir neslin hafızasında derin izler bırakan, Tunç Başaran imzalı Uçurtmayı Vurmasınlar, 4K kalitesinde restore edilmiş yeni sunumuyla MUBI’de sinemaseverleri bekliyor. Bir hapishanenin kadınlar koğuşunda annesiyle yaşayan beş yaşındaki Barış ile siyasi mahkûmlardan İnci’nin duygu yüklü arkadaşlığını konu alan film, hüzünle umudun iç içe geçtiği hikâyesi, içtenliği ve güçlü toplumsal mesajlarıyla sinemamızın kült yapımları arasında yer alıyor.

SERGİ

• Decollage Art Space’in Serap Atala küratörlüğünde düzenlediği ‘Zamanlar Arası’ sergisi, izleyicileri zamanın derinliklerinde bir sanat yolculuğuna çıkarıyor. 1882-1955 yılları arasında doğan 22 usta sanatçının eserlerini bir araya getiren seçki, dönemler arası sanatsal üretim ve etkileşimlere odaklanıyor. Doğa, insan ve soyutlama gibi kavramları keşfetme fırsatı sunan sergi, 8 Aralık’a kadar ziyarete açık.

RİZE

TİYATRO

• ‘Depo’ adlı oyunun hikâyesi, ‘İnfaz’da sürüyor. Hüseyin ve Yusuf’un sorumluluğunda olan malda eksik çıkar. Konseyin kararı ikisinden birinin infazıdır. Depoya gidip kimin ölmesi gerektiği üzerine tartışmaya başlarlar. Yusuf Koçhan ve Hüseyin Keleş’in başrolü paylaştıkları tek perde komediyi 14 Aralık Cumartesi akşamı, saat 20.00’de Laff Bar Fındıklı’da izleyebilirsiniz.