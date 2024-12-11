Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Kahve Konserleri’nde bu hafta, Süreyya Operası Sahnesi’nde, İtalyan piyanist Antonello D’Onofrio, kendine özgü zarafeti ve virtüözitesiyle seçkin bir repertuvar sunacak. D’Onofrio, Avrupa’nın en prestijli sahnelerinde gerçekleştirdiği performanslarla tanınan, dünya çapında saygı gören bir sanatçı olarak dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Piyaniste genç konuk sanatçı Almila Şerbetçi kemanıyla eşlik edecek. Konser 15 Aralık Pazar sabahı saat 11.00’de.

Antonello D’Onofrio

• SERGİ

Çağdaş sanat dünyasının en dikkat çekici isimlerinden Ivo Petrov ve Nina Petrov, Türkiye’deki ilk solo sergileri ‘La Dolce Vita’ ile Carré d’Artistes İstanbul’da sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanatçıların ürettikleri 38 yeni eserden oluşuyor; sanatçıların her biri farklı boyutlardaki özgün eserlerini bir araya getirerek izleyiciyi çağdaş sanatın derinliklerine davet ediyor. Seval Dakman’ın hazırladığı sergi, 12 Aralık-12 Ocak arasında ziyaret edilebilir.

• SİNEMA

İstanbul Modern Sinema’nın Türkiye sinemasından en yeni filmleri bir araya getirdiği ‘Biz de Varız!’ programı 12’ncisi ile sürüyor. Türkiye sinemasının kurmacadan belgesele en yeni filmlerini bir araya getiren bu 14 filmlik program, hikâyeleri ve anlatım tarzlarıyla öne çıkan yenilikçi filmlerden çok sesli bir seçki sunuyor. Altın Portakal’da ‘En İyi Film’ ödülünü kazanan ‘Mukadderat’ da bu kapsamda gösterilecek filmlerden biri. 19–29 Aralık tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak festivalin biletleri pek yakında satışa sunulacak.