Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

ENKA Sanat, 2024 yılını, Türkiye’nin ve dünyanın en seçkin festival ve salonlarında gurur veren performanslara imza atan, ülkemizin önemli oda müziği topluluklarından Borusan Quartet’in ‘Yeni Yıl Konseri: Minyatürler’ ile noktalayacak. 17 Aralık Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek konserde; baba ve oğul Johann Strauss, Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar’ın yapıtlarından bir seçki sunulacak. Topluluğa, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vurmalı sazlar grup şefi Müşfik Galip Uzun, konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

• SİNEMA

Aralık ayında Kültür A.Ş. işbirliğiyle gerçekleşen ‘Miyazaki’nin Düşleri’ teması çerçevesinde Hayao Miyazaki’nin ‘Ruhların Kaçışı’, ‘Komşum Totoro’ ve ‘Prenses Mononoke’ adlı filmleri Beyoğlu Sineması’nda sinemaseverlerle buluşacak. Çocuk Matinesi’nde ‘Yeni Yıl Şarkısı’, ‘Hediye Operasyonu’ ve ‘Grinç’ filmleri minik izleyicilerle buluşurken Kısa Film Seçkisi’nde ‘Sar’, ‘Yirmili Yaşlarımın Başında’ ve ‘Yol Bizi Nereye Götürürse’ adlı yapımlara yer verilecek. Etkinliklerin ücretsiz biletlerini İstanbul Senin uygulamasından temin edebilirsiniz.

• SERGİ

Galeri Beylikdüzü Görsel Sanatlar Yarışması’nda dereceye giren ilk 30 sanatçının eserlerinden oluşan sergi, Şişli’de bulunan Habitat Sanat’ta açıldı. Görsel sanatlar alanındaki güncel çalışmalar için alan açmak ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlenen yarışmanın sergisi, Türkiye’nin birbirinden farklı illerinden genç sanatçıların disiplinler arası eserlerine ev sahipliği yapıyor. 15 Ocak’a kadar her gün ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz.

• EKRAN

Gabriel García Márquez’in ikonik romanından uyarlanan Yüzyıllık Yalnızlık, 1’inci sezonunyla Netflix’te yayınlandı. Dizi, aile reisi José Arcadio Buendía tarafından ütopik Macondo kasabasının kuruluşundan torunlarının kaderini belirleyen trajik olaylara kadar Buendía ailesinin birkaç nesil boyunca destansı hikâyesini anlatıyor. Uluslararası bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin çekimleri Kolombiya’da gerçekleştirildi.

BERLİN

• SERGİ

Ressam ve opera sanatçısı Semiha Berksoy’un Almanya’daki ilk geniş kapsamlı retrospektifi, dünyanın önde gelen müzelerinden Hamburger Bahnhof-Nationalgalerie der Gegenwart’ta açıldı. Sergi; Berksoy’un annesine duyduğu bağlılık, Berlin yılları ve sanat tutkusunu besleyen kültürel ve ideolojik figürler etrafında şekilleniyor. Seçilen 100’e yakın eseri 11 Mayıs 2025’e kadar görmek mümkün.