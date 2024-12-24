Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Resimlerinde zamanın ve mekânın ötesinde düşsel evrenler kuran Emin Turan’ın, bilinç dışının çok katmanlı yapısını işaret ederek izleyicilere gerçekliğin sınırsızlığını keşfedebilecekleri bir deneyim alanı yarattığı ‘Onírico’ sergisi Evin Sanat Galerisi’nde

4 Ocak’a kadar uzatıldı.

• SİNEMA

Disney filmi ‘Mufasa: Aslan Kral’ vizyonda. Mağrur Diyar’ın sevilen kralının beklenmedik yükseliş hikâyesine odaklanan filmde; Rafiki, Simba ve Nala’nın kızı aslan Kiara’ya, Mufasa efsanesini anlatması görevlendirilirken, Timon ve Pumbaa ise yine kendilerine özgü şakalarını yapıyor.

• TİYATRO

Edebiyatımızın değerli bir yazarının, Rıfat Ilgaz’ın 1919 yılında çocukluğundan başlayan yaşam öyküsünü anlatan ‘Bir Yeryüzü Ozanı’ oyunu, 27 Aralık Cuma saat 20.00’de İBB Başakşehir Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun, sinemanın olanaklarından yararlanarak anlatım dili zengin bir sanatsal deneyim vadediyor. Gül Göker’in yazıp yönettiği oyunla seyirci; Rıfat Ilgaz’ın bilinmeyen yönleriyle, yolunun kesiştiği şair ve yazarlarla tanışacak, ülkemizin seksen yıllık sürecine tanıklık edecek. Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasında.

• BALE

Yediden yetmişe herkesin sevdiği, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş, yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelmiş ‘Fındıkkıran’ balesi, P. İ. Çaykovski’nin ölümsüz müziğiyle bu kez İstanbul Genç Bale Topluluğu tarafından sahneye taşınıyor. Rejinin ve koreografinin Olga Pango’ya emanet edildiği bale; 29 Aralık’ta saat 13.00 ve 18.00’de, 30 Aralık ve 2 Ocak’ta saat 20.00’de Süreyya Operası’nda sahnelenecek.