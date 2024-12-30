Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

İstanbul’un ruhuna uyarak, geleneksel ile moderni buluşturan İstanbul Klasik, unutulmaz yapıtları tek bir konserde buluşturarak açılışı yapmaya hazırlanıyor. Klasik müzik konseri deneyimini bir üst noktaya taşıyan orkestra, sıra dışı repertuvarının yanı sıra sahneye taşıdığı şovlar ve ışık gösterileriyle dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Konser 4 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

• SERGİ

Taviloğlu Koleksiyonu’nun 52 yıllık serüvenini İstanbul’un 7 önemli kültür mekânında sanatseverlerle buluşturan ‘Bir Koleksiyoner Hikâyesi’ sergisi, yeni yılda ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Sergi, 30 Mart’a kadar 5 mevcut ve 2 yeni mekânda sanatseverleri bekliyor. Galeri Eyüpsultan, İstanbul Sanat (Haliç Tersanesi), İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Mecidiyeköy Tarihî Likör Fabrikası, Müze Gazhane’deki sergiler aralıksız olarak ziyaret edilmeye devam edecek.

• FESTİVAL

‘11! Bir Film Hadisesi Festivali’, 2-5 Ocak’ta İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak. Ellen Kuras imzalı ‘Lee’, başrolünde Nicole Kidman’ın oynadığı ‘Babygirl’, Angelina Jolie’nin opera sanatçısı Maria Callas’a hayat verdiği ve Haluk Bilginer’in de rol aldığı ‘Maria’, Cannes Film Festivali’nden Jüri Özel Ödülü’yle dönen Mohammad Rasoulof imzalı ‘Kutsal İncirin Tohumu’ programda yer alan filmlerden bazıları.

• OPERA

İş Sanat, yeni yılın ilk günlerinde opera dünyasının divalarından soprano Aida Garifullina’yı geleneksel yeni yıl konserinde seyircisiyle buluşturacak. Dünyanın önde gelen festivallerin aranan sanatçısı Garifullina, Rengim Gökmen’in yönetimindeki orkestra eşliğinde 8 Ocak saat 20.30’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.