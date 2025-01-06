Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

Sergi

• Kadıköy Belediyesi, ünlü eğitimci, etnomüzikolog ve besteci Ahmet Adnan Saygun’u vefatının 33’üncü yıldönümünde bir sergi ile anıyor.

Saygun’un yaşamını, müzik kariyerini ve müzikal katkılarını ele alan sergi; Saygun’un kişisel arşivinden derlenen belgeler, fotoğraflar ve özel çalışmalarla ziyaretçilerini karşılayacak. Kemal Küçük tarafından hazırlanan sergi,

6 Mart’a kadar görülebilecek.

Kitap

• Anne babası birkaç günlüğüne seyahate çıkan Emi; büyükannesi, büyükbabası ve köpekleri Lilo’yla beraber kalır. Lilo bir zamanlar sevecen ve şakacı olan Emi’nin artık inatçı, telefonuna yapışık yaşayan, ağlamak için odasına kapanan bir çocuğa dönüştüğünü fark eder. Inés Garland’nın Can Çocuk etiketiyle yayımlanan yapıtı ‘Lilo’; siber zorbalık, yas tutma, duygularla baş etme gibi önemli konuları hafif ve mizahi bir dille olduğu kadar derinlikle de ele almayı başaran sürükleyici bir roman.

Sinema

• Paolo Sorrentino’nun prömiyerini Cannes’da yapan ‘Parthenope’, adını sonradan Napoli’nin tanrıçası hâline gelen efsanevi sirenden alıyor. Parthenope’nin 1950’deki doğumundan günümüze, çalkantılı yolculuğunu anlatıyor. Özgür bir ruhla sarmalanmış, Napoli’ye ve aşkın bin bir yüzüne (gerçek, anlamsız ve tarifsiz aşklara) karşı amansız bir tutkuyla dolup taşan kadınsı bir destan olan film vizyonda.

Festival

• 2009 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı anısına düzenlenen ‘2’nci Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali’, 14-19 Ocak tarihleri arasında dünya çapındaki müzisyenleri İstanbul’daki dinleyicilerle buluşturacak. Arp ve oda müziği yarışmaları, ustalık sınıfları, söyleşiler ve atölyelerin yanı sıra Sioned Williams, Ece Yavaş ve Florence Sitruk konser verecek sanatçılar arasında. Ayrıntılar cnharpfestival.com adresinde.

Konser

• Obua sanatçısı Ayşin Kiremitçi ve piyanist Serra Taşdelen, ilk kez Yeldeğirmeni Sanat’ta sunulacak özel bir konserle sahne alacaklar. Barok dönem eserlerinin seslendirileceği program, Pergolesi’den Vivaldi’ye, Bach’tan Hendel’e geniş bir seçki ve özel olarak tasarlanmış dönemin kostümleri ile 18’inci yüzyılın Barok atmosferini yaratarak izleyicileri hem işitsel hem de görsel olarak bir zaman yolculuğuna davet ediyor. Konser, 22 Ocak Çarşamba saat 20.00’de gerçekleştirilecek.