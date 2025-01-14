Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Serina Haratoka’nın ‘Rüya Mağaraları’ sergisi, 24 Ocak’a kadar Tokatlıyan Han’ın 5’inci katında izleyicilerle buluşuyor. Denizhan Özer küratörlüğünde hazırlanan sergi; rüya, mağara ve renk metaforları etrafında şekillenen bir öz keşif yolculuğu sunuyor.

• ÇOCUK ATÖLYESİ

İş Sanat, yarıyıl tatilinde çocuklar için rengârenk bir program hazırladı: 18 Ocak’tan 1 Şubat’a dek Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde, Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ve Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde farklı yaş gruplarına yönelik, birbirinden zengin içeriklere sahip ücretsiz atölyeler minik katılımcılarını bekliyor. Kayıtlarınızı issanat.com.tr adresinden oluşturabilirsiniz.

• SÖYLEŞİ

İstanbul Modern’in 20’nci yılı kapsamında izleyiciyle buluşan ‘Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman’ sergisinin son etkinliği, sanatçının dünyanın farklı coğrafyalarında birlikte çalıştığı İsviçreli peyzaj mimarı Günther Vogt’un konuşması olacak. Peyzaj imgelerini tasarım aracı olarak yorumlayan Vogt, 15 Ocak Çarşamba günü sat 18.00’de İstanbul Modern’de izleyicilerle bir araya gelecek. Sergi ise 9 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

• SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM



Akbank Sanat ve EkoFilm: Sürdürülebilir Yapım Platformu iş birliğiyle düzenlenen ‘Film ve Sürdürülebilirlik’ Gösterim ve Söyleşi Programı, çevre dostu yapım süreçlerini teşvik etmeyi ve sinemada sürdürülebilirliği tartışmaya açıyor. Sinemamızın ilk eko-distopya örneklerinden biri olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121, çarpıcı bir anlatımla ‘Nasıl bir gelecek bizi bekliyor?’ sorusunu ele alırken, insanlık, aile ve doğa arasındaki kopma noktasını etkileyici bir şekilde gözler önüne seriyor. Film 21 Ocak Salı saat 18.30’da Akbank Sanat’ta ücretsiz gösterilecek.

• SİNEMA

Beyoğlu Sineması’nın uzun süredir devam eden ‘Ülke Sineması’ programının bu ayki konuğu Fransa. İBB Kültür ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle düzenlenen program, 19 Ocak’a kadar Fransız sinemasından özel bir seçkiyi ücretsiz olarak izleyicilerle buluşturacak. Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasından edinilebilir.