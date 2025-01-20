Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• ÇOCUKLAR İÇİN

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı; Artİstanbul Feshane, Bulgur Palas ve Çubuklu Silolar gibi miras alanlarında ve şehrin çeşitli kültür merkezlerinde sömestr şenliği gerçekleştirecek. Toplamda 85 çocuk atölyesi, 12 çocuk filmi ve 34 tiyatro gösterimi olmak üzere 131 etkinlik, tüm çocukların katılımına açık olacak. Bu etkinlikler tamamen ücretsiz olup, katılım için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.4 Ocak’a kadar uzatıldı.

• KARİKATÜR

İstanbulluların Kadıköy’deki yeni buluşma noktası Turhan Selçuk Kültür Evi’nde düzenlenen ‘Çizgi Günleri’ devam ediyor. İBB’nin şehre kazandırdığı yeni kültür, sanat ve yaşam alanında gerçekleşen ve 2 Şubat’a kadar sürdürülecek olan Çizgi Günleri’nin programında atölyeler, konserler ve söyleşiler yer alıyor. Turhan Selçuk Kültür Evi, aynı zamanda usta karikatüristin hayatını ve kariyerinin tüm dönemlerini ele alan bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Ücretsiz biletler İstanbul Senin’de.

• SÖYLEŞİ

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın düzenlediği ‘İş Kültür Okur Buluşmaları’nın 4’üncüsü 23 Ocak Perşembe saat 19.00’da düzenlenecek. İş Mekan’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek bu buluşmada, güncel ve küresel sorunlara eğilen 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinden ‘Transhümanist Devrim’ kitabı konuşulacak. Devrim Çetinkasap moderatörlüğündeki söyleşinin konuğu, çevirmen ve felsefeci Kağan Kahveci olacak.

• SERGİ

Angelica Mesiti’nin ‘Gelecek Zamanın Süregelen Hikâyesi’ adlı kişisel sergisi açıldı. Küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer’in üstlendiği sergi, Mesiti’nin, bir yağmur fırtınası sesinin on bir icracı tarafından beden perküsyonuyla canlandırıldığı performans videosu ile fosilleşmiş yağmur damlalarının fotoğraflarından oluşan baskı serisini bir araya getiriyor.

ANKARA

• BALE

Bolşoy Tiyatrosu solisti Gediminas Taranda tarafından 1994 yılında kurulan ‘The Imperial Russian Ballet Company’nin sahneleyeceği, Çaykovski’nin unutulmaz başyapıtı ‘Kuğu Gölü’ balesi Türkiye turnesi kapsamında ilk kez izleyiciyle buluşuyor. Kötü bir güç tarafından kuşa dönüştürülen Odette’in, masalsı hikâyesinin anlatıldığı yapıt, 24 Ocak Cuma, saat 20.30’da Congresium Ankara’da sahnelenecek.