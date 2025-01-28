Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

İBB Şehir Tiyatroları Mihail Bulgakov’un insana dönüşen bir köpeğin hikâyesini anlattığı Köpek Kalbi oyununu sahneliyor. 1924 yılında Rusya’da geçen hikâye, Profesör Preobrajenski’nin insana dönüştürdüğü Şarik adlı köpeğin evin kurallarını alt üst edişine odaklanıyor. Köpek Kalbi, toplum mühendisliği, çürümüş bürokrasi ve sınıf savaşlarıyla toplumsal barışı yitirmiş bir halk üzerinden, ‘İnsanı insan yapan şey nedir?’ sorusunu soruyor. Oyunu 29 Ocak ve 1 Şubat’ta Müze Gazhane’de izleyebilirsiniz.

• KONSER

Müzik tarihine damga vuran, klasik Fransız chanson tarzının en önemli temsilcilerinden Mireille Mathieu, hayranlarıyla İstanbul’da buluşacak. ‘Edith Piaf’ın halefi’ olarak anılan Fransız efsanesi, unutulmaz eserleriyle 20 Şubat’ta İstanbul Volkswagen Arena’da sahne alacak.

Mireille Mathieu

• SERGİ

Gabriela Těthalová’nın ‘Hiperbol Yükseliş’ adlı sergisi Dirimart Pera’da açıldı. Sanatçı, Fransız şair ve eleştirmen Mallarmé’nin ‘Düzyazı’ eserinden ilhamla oluşturduğu en yeni çalışmalarını içeren sergisiyle, İstanbul’da ilk kez izleyici karşısına çıkıyor. Sergi, 16 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

• SİNEMA

Magnus von Horn’un 2024 Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan son filmi ‘Şişli Kız’, MUBI’de seyirci karşısına çıktı. Oscar yarışında bu yıl Danimarka’nın resmî adayı olan film, Avrupa Film Akademisi’nce iki ödüle layık görüldü. Genç fabrika işçisi Karoline’in Birinci Dünya Savaşı sonrası Kopenhag’da hayatta kalma mücadelesine odaklanan film, seyirciye bir kadının acımasız bir dünyada şefkat ve erdem arayışını anlatan sarsıcı ve etkileyici hikâyesini sunuyor.

• SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

İKSV Alt Kat ve Vokal Akademi, çevre krizine dikkat çekmek ve ekolojik farkındalığı artırmak amacıyla ‘Eko Melodiler: Ekoloji için Müzik’ konserini düzenliyor. Çevreye duyarlı bir geleceğe çağrı yapmak amacıyla, British Council’in desteğiyle, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan sanatçıları ve kültür kurumlarını, Genç Kadınların Sesi: Çoksesli Koro Atölyesi katılımcıları ve Vokal Akademi Pop & Caz Korosu ile buluşturacak olan etkinlik, 9 Şubat’ta Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, herkese açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek. İstanbul Senin uygulamasından rezervasyon yaptırabilirsiniz.