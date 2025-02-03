Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Belçika merkezli Ensemble Kheops, Süreyya Operası’nda seslendireceği bir programla klasik müzik meraklılarını oda müziğinin üç yüzyılında yolculuğa çıkaracak. ‘Viyana’dan Sevgiler’, 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

• SERGİ

Koray Ariş’in ‘İçinde Yaşadığımız Deri’ başlıklı sergisi Arter’de izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Küratörlüğünü Selen Ansen’in üstlendiği, sanatçının farklı dönemlerine ait çalışmaların yer aldığı sergiyi 3 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

• DİNLETİ

Edebiyatımızın en güzel eserlerini müzikle buluşturan İş Sanat dinletileri, Ahmet Hamdi Tanpınar ile sürüyor. 'Mavi, Maviydi Gök Yüzü’ başlıklı dinletide Tanpınar’ın şiirlerini Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek seslendirecek. Etkinlik, 10 Şubat Pazartesi akşamı İş Sanat Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.

• TİYATRO

Tatbikat Sahnesi’nin kara komedi türündeki yeni oyunu ‘Batı Ekspresi’ kendi evinde, Ankaralı tiyatroseverlerle buluşuyor. Matéi Visniec’in kült metnini Elvin Beşikçioğlu’nun yönetmenliğinde sahneye taşıyan oyun, günümüz dünyasının en çarpıcı sorunlarından biri olan zorunlu göçü ve Batılılaşmayı odağına alıyor. Savaş, ekonomik çöküş, kültürel ayrılık gibi konuları irdeleyen oyunu, 6-7 Şubat saat 20.30’da izleyebilirsiniz.