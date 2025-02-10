Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Evin Sanat Galerisi’nin yeni karma sergisi EVİN’Salon, Paris’in salon sergilerinden esinleniyor. Sergi; sanat alanında geçmiş ve geleceği, geleneksel ve yenilikçi yaklaşımları, bireysel ve kolektif üretimleri bir arada düşündürmeyi amaçlıyor. Galerinin sanatçılarının yanı sıra misafir sanatçıların da yapıtlarının yer aldığı sergiyi 29 Mart’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

• EKRAN

Disney+, ilk lokal içeriği 'Umami' ile izleyicilerini İstanbul’un en iyi restoranında tek gecelik unutulmaz bir akşam yemeğine davet ediyor. Mutfak içindeki rekabetin ve gerilimin yükseldiği restoranda, yemeklerin şıklığı ve lezzeti kadar ekip içindeki gerginlikler de dikkat çekiyor. Emre Şahin’in yönettiği filmin başrollerini Burak Deniz ve Öykü Karayel paylaşıyor. Film 12 Şubat’ta yayımlanacak.

• ATÖLYE

Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Şubat ayı boyunca her yaş grubuna hitap eden yaratıcı atölye programlarıyla sanatseverleri ağırlıyor. Georg Baselitz’in 'Son On Yıl' sergisinden ilhamla hazırlanan çocuk atölyeleri, katılımcıları sanatçının tersyüz edilmiş dünyasıyla buluştururken, ‘Pusetli Aileler’ atölyeleri ise minik sanatseverlere aileleriyle birlikte ilk sanat deneyimlerini yaşama fırsatı sunuyor. Ayrıntılı bilgiye SSM’nin web sitesinden ulaşabilirsiniz.

ANKARA

• SERGİ

Genç sanatçı Halis Efe Saral’ın ‘Toska’ sergisi CerModern’de açıldı. İnsan ruhunun derin çalkantılarını, yalnızlık ve kimlik arayışlarını sanatsal bir dille yansıtan sergi, izleyiciyi yüzeyin ötesine bakmaya davet ederek bireyin geçmişle hesaplaşmasını, geleceğe dair kaygılarını ve kendini tanıma sürecini ele alıyor. Sergi 27 Şubat’a kadar açık.