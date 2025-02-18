Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Ressam Neş’e Erdok’un son iki yılda ürettiği yapıtlardan oluşan 37’nci kişisel sergisi, 20 Şubat – 8 Mart arasında Yapı Kredi bomontiada’da izleyicileriyle buluşacak. Yarım asrı aşan sanat üretiminin devamı niteliğindeki sergide, Erdok’un zamanı kaydetmeye devam ettiği tuvaller, tanık olduklarını aktardığı bir günce olarak karşımıza çıkıyor. Katıksız bir gözlemle yorumladığı figürlerin iç dünyasını ön plana çıkararak biçime taşıyan sanatçı, resimlerinde günlük yaşamdan portreleri ve dünyada yaşanan güncel toplumsal konuları ele alıyor.

• KONSER

İş Sanat’ın, ‘Parlayan Yıldızlar’ konserleri, kariyerinin başındaki müzisyenlerin uluslararası sahnelere hazırlanmasına katkı sağlıyor. 24 Şubat Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde, Melis Güney ve Ceylin Ceylan’ı dinleyebilirsiniz. Melis Güney, Viyola Sonatı’nı Ceylin Ceylan ise Fransız ve Avusturyalı bestecilerin eserlerini müzikseverlerle buluşturacak.

• FESTİVAL

Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde düzenlenen ‘Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin 6’ncı edisyonu, uluslararası ve yerel sanatçıların yenilikçi müzik ve performanslarını 20-23 Şubat arasında Arter’de bir araya getirecek. Ses yerleştirmelerinden konserlere, intermedya performanslarından DJ setlerine uzanan geniş bir yelpaze sunan festival biletleri Biletix ve Mobilet’te.

• SİNEMA

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, şubat ayı ana programı, Avrupa sinemasında sınırları aşan ve kendine özgü star imgesiyle sinema tarihinde yer edinmiş, Avusturya doğumlu aktris Romy Schneider’e odaklanıyor. Oyuncunun, döneminin tipik kadın karakterleri ötesinde, birbirinden farklı rollerle yer aldığı dokuz film gösterilecek. Yönetmen Claude Sautet’nin dört filminin yanında Géza von Radványi, Orson Welles, Bertrand Tavernier ve Jacques Deray’in filmleri de programda yer alıyor.

Romy Schneider

BURSA

• TİYATRO

Seda Türkmen, Neriman Uğur ve Ümmü Putgül’ün birlikte rol aldığı ‘Kutsal’, 20 Şubat Perşembe akşamı, saat 20.00’de Bursa’da BAOB Sahne’de seyirciyle buluşacak. Annelik üzerine bir yüzleşme sunan metni, Tuğrul Tülek’in rejisiyle sahneye taşıyan oyun, ‘kutsal’ olarak tanımlanan anneliğin bir dönüşüm olduğunu anlatıyor.