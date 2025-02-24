Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Eserleri dünyanın 36 farklı müze koleksiyonunda yer alan Alev Ebüzziya Siesbye, yeni eserlerini Galeri Nev İstanbul’da sergiliyor. 25 Şubat – 28 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sergide, sanatçının 2024 yılında ürettiği çoğu beyaz tonlarda çanaklarından oluşan bir seçki yer alıyor. Ebüzziya’nın çeşitli ebatlarda ürettiği bu eserler, kendileri gibi sade bir kurguyla izleyiciyle buluşuyor.

• KONSER

İmge Tilif, Gözde Yaşar ve İnci Yakar Birol'dan oluşan piyanolu trio oda müziği topluluğu, Süreyya Operası’nda Alman Romantik Dönemi’nin en büyük bestecilerinden J. Brahms ve F. Mendelssohn’un triolarını seslendirecek. Bu iki görkemli eserin yanı sıra çağdaş Alman besteci Christian Jost’un, R. Schumann’ın aynı adlı lied’i üzerine bestelediği Mondnacht adlı Paraphrase'ının Türkiye’de ilk seslendirilişini de gerçekleştirecekler. Konser, 26 Şubat Çarşamba, saat 20.00’de.

• SÖYLEŞİ

İstanbul Modern’in, gençleri sinema dünyasından isimlerle buluşturduğu, ‘Genç Salı’ kapsamında ayda bir kez düzenlenen sinema buluşmalarının bu ayki konuğu, 25 yılın ardından geçtiğimiz ay ‘Küçük Balkon’ oyunuyla sahnelere dönen oyuncu Vildan Atasever. Yönetmen ve oyuncu Okan Urun’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide Atasever, sinemadaki anılarından ve karakterlerinden bahsedecek. Etkinliğe yarın saat 13.30’da katılabilirsiniz.

• ÇOCUK OYUNU

Hayali, bir korsan gibi maceralı denizlere yelken açmak olan yedi yaşındaki Deniz’in o geceki yolculuğu annesinin anlattığı bir masal ile başlar. Deniz masalın sonunda ‘sonsuz bir mutluluğun’ ihtimalini sorgularken onu tıpkı bir hazine gibi denizin derinliklerinde bulmanın heyecanıyla baş başa kalır. Deniz, duygularını daha yakından tanırken kendini keşfetmenin büyülü bir yolculuğuna çıkar. ‘Önüm Arkam Duygularım Sobe’, 1 Mart Cumartesi günü, saat 13.00 ve 15.00’te Zorlu PSM %100 Studio’da.

ANTALYA

• SERGİ

Green House Art Days’in ilk sergisi olan ‘Yaşama Yön Veren Elementler’, 9 Mart’ta Antalya Geyikbayırı’nda bulunan Greenhouse’da açılacak. Oksitosin Tıp ve Sanat Platformu iş birliğiyle hayata geçen proje, ilk edisyonunda Silvia Bener ve Canan Çetin’i ağırlıyor. Sergi, bir gün/24 saat sürecek.