Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Sinematek/Sinemaevi yarın akşam saat 20.00’de Romy Schneider, Alain Delon ve Jane Birkin’in başrollerini paylaştığı ‘Sen Benimsin’ adlı filmin gösterimini yapacak. Alan Page’in öyküsünden uyarlanan filmin gerilimi; Fransız Rivierası’nın aydınlık ışığı, güzel doğası, durgunluğu ve oyuncuların dinginliği ile kontrast oluşturuyor.

• KONSER

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, her Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi’nin büyüleyici atmosferinde sanatseverlerle buluşuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel, saat 11.00’de gerçekleştirilecek konser, dinleyicileri Cumhuriyet’in kuruluşu ile birlikte hayatımıza giren tangolarla başlayıp Yeşilçam’ın unutulmaz şarkılarına doğru bir yolculuğa çıkaracak. Konserin solistleri Eda Karaytuğ, Jülide Karan ve İrem Sağer.

• TİYATRO

İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin yazdığı ’Neredeyse Eşittir’, ‘değer’ kavramını para üzerinden irdeliyor. Parasal sistemin insanlar arasında yarattığı, matematiksel olarak hep muhtemel olan ancak asla gerçekleşmeyecek eşitliği anlatıyor. Seyirci oyunu beğenmezse para iadesi de alabilecek. Oyun, 7 Mart Cuma ve 8 Mart Cumartesi saat 20.30’da Cihangir Atölye Sahnesi’nde.

• SERGİ

Arter, Alman sanatçı Franz Erhard Walther’in Türkiye’deki ilk kapsamlı kişisel sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Sanatçının 1958 tarihli aynı isimli yapıtından yola çıkan ‘Heykel Olma Teşebbüsü’ adlı sergi, Walther’in ördüğü çok yönlü ilişkilere odaklanıyor. Sergi 5 Ekim’e kadar ziyarete açık.