Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Haliç Sanat 3’te açılan Kolektif ‘İZ’ sergisi, genç sanatçı Evin Kaçar’ın bireysel varoluş ve toplumsal hafıza arasındaki ilişkiyi sorguladığı ilk kişisel sergisi olarak sanatseverlerle buluşuyor. Mina’nın Çocukları Projesi kapsamında desteklenen sanatçı, eserlerinde seramik ve performans bileşenlerini bir araya getirerek izleyiciyi derin bir keşif yolculuğuna davet ediyor. Genç kadınların sanatta ve kariyer yolculuklarında güçlenmelerine destek olan sergiyi 31 Mart’a kadar görebilirsiniz.

• EDEBİYAT

Antalyalı edebiyat tutkunları için kitaplarla ve yazarlarla dolu yepyeni bir etkinlik dizisi başlıyor. Akra Kitap Günleri’nde farklı yayınevlerinin stantlarını keşfederken sevdiğiniz yazarların söyleşilerine ve imza etkinliklerine katılabileceğiniz bir özel organizasyondan söz ediyoruz. Kitapseverleri bir araya getiren bu etkinlikte çocuk kitabı yazarları da minik okurlarla buluşacak. Kitap Günleri, 22-28 Mart tarihleri arasında Akra Kemer’de gerçekleştirilecek.

• BALE

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin 15 Mart 2025 Cumartesi akşamı prömiyerini gerçekleştireceği ‘Romeo ve Juliet’ balesi, AKM’de sanatseverler ile buluşuyor. William Shakespeare’in ölümsüz trajedisi; aşk, tutku, nefret ve fedakârlık gibi insan doğasının en güçlü duygularını zarif bir estetik içinde harmanlıyor. Prokofyev’in balesi, bu kez ünlü koreograf Ricardo Amarante tarafından hazırlanıyor.

• GÖSTERİ

Başarı kavramını mizahi bir bakış açısıyla sorgulayan Miray Akovalıgil, ‘Ya Bende Bir Şey Yoksa’ adlı stand-up gösterisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Kariyer, aşk ve sağlık gibi hayatın önemli konularını ince bir mizahla irdeleyen Akovalıgil, izleyicilere unutulmaz bir sahne şovu yaşatıyor. Gösteri, 20 Mart’ta Hillside Live sahnesinde sizleri bekliyor.

İZMİR

• KONSER

Olten Filarmoni Orkestrası, ünlü şef Cem Mansur’un yönetiminde gerçekleştirilecek yeni konserine hazırlanıyor. 19 Mart Çarşamba İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde dinleyebileceğiniz konserde; BBC Galler Devlet Orkestrası’nda ve Lyon Devlet Opera Orkestrası’nda baş flütçü olan, Julien Beaudiment sahne alacak.