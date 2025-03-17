Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Yeni Anadolu folk müziğinin genç temsilcilerinden Seyyah, uzun bir aranın ardından, 18 Mart Salı akşamı saat 21.00’de BLIND İstanbul’da dinleyicisiyle buluşacak. Yeni ve dinamik bir Anadolu müziğinin peşindeki grup, 2025’te yayınlayacağı yeni albümünden parçaları ilk kez bu konserde dinleyicileriyle paylaşacak. Anadolu, Balkanlar ve yakın coğrafyadan ezgileri modern bir dokunuşla harmanlayan konseri kaçırmayın.

• KLASİK MÜZİK

Süreyya Operası’nda düzenlenen Kahve Konserleri’nde bu hafta, Avrupa’nın prestijli salonlarında sahne alan ve uluslararası alanda birçok ödüle layık görülen piyano ikilisi Carles & Sofia yer alıyor. İspanya’nın ünlü piyano ikilisi, ‘Film Romantikleri’ adlı konserlerinde film müziklerinden oluşan bir repertuvarla dinleyenleri unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak. Konser, 23 Mart Pazar sabahı saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

• SİNEMA

Disney’in büyülü dünyasından ‘Pamuk Prenses’, 21 Mart’ta vizyona giriyor. 1937 yapımı animasyon klasiğinin canlı aksiyon uyarlaması olan film, etkileyici atmosferi ve müzikal anlatımıyla dikkat çekiyor. Rachel Zegler ve Gal Gadot’nun oynadığı filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor.

• SERGİ

Ferda Art Platform, Ebru Uygun’un ‘Ak Sıcaklık’ başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Geleneksel resim anlayışını aşarak malzemenin dönüşüm sürecine odaklanan sanatçı; yüzeyden hacme, tekillikten çoğulluğa geçişi keşfediyor. Cam, seramik ve boya gibi malzemelerin üst üste eklenerek, kazınarak ve yeniden inşa edilerek oluşturduğu katmanlar, zaman içinde değişen bir yapı sunuyor. Sergi, 5 Nisan’a kadar ziyarete açık.

• MODERN DANS



İstanbul Devlet Opera ve Balesi - Modern Dans Topluluğu (MDTistanbul), geçtiğimiz sezon dünya prömiyeri yapan ‘Dans Adrenalin’ adlı programı yeni içeriğiyle sahnelemeyi sürdürüyor. Programda; Alper Marangoz’un koreografisi ile ‘Koz’; Dong Kyu Kim’in koreografisi ile ‘Seni Görüyorum’; İhsan Rüstem’in koreografisi ile ‘Anikka’ ve Andonis Foniadakis’in koreografisi ile ‘Dalgalar’ sahneleniyor. 19 Mart Çarşamba günü AKM Tiyatro Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.