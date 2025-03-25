Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• OPERA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği, Richard Wagner’in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen ve efsanevi bir hikâyeyi anlatan ‘Uçan Hollandalı’ operası 5 Nisan tarihinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverler ile buluşuyor. Başarılı performansları ile büyük yankı uyandıran Letonyalı bas-bariton Egils Silins sahne alacak.

• SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

Salt’ın ‘Bu son şansımız mı?’ gösterim programı, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal boyutlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. 19 Nisan’a dek Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da suyun hayati önemine odaklanan sekiz belgesel filmlik seçki; toplulukların çevresel adalet arayışlarından endüstrileşmenin uzun vadeli etkilerine, suyun hem yaşamın kaynağı hem de hayatta kalmaya yönelik bir mücadele alanı oluşuna vurgu yapıyor. Ayrıntılı bilgi: saltonline.org

• SERGİ

G-art Galeri, sanat sahnesine yeni yetenekler sunduğu ‘Rising Talents’ sergilerine, genç sanatçı Yaz Kocacıklıoğlu’nun ilk kişisel sergisi ‘Saray Odaları’ ile devam ediyor. Sanatçı, kişisel deneyimlerinden ve tarihî araştırmalardan yola çıkarak Doğu ile Batı, gelenek ile modernite arasında var olan ‘İstanbullu kadınların’ yaşamlarını keşfe çıkıyor. Sergi 27 Nisan’a kadar açık.

DİYARBAKIR

• TİYATRO

‘Zelda Bu Zor Bir Mesele’ adlı performatif tiyatro oyunu, bir ailenin Diyarbakır’dan Almanya’ya uzanan göç hikâyesini, Zelda oyunuyla kesişen bir bağlamda sorgulayan bir anlatı. 1960’larda Almanya’ya göç eden ailenin hikâyesi, dijital bir oyun aracılığıyla hayatın zorluklarıyla iç içe geçiyor. İzleyiciyi göçmenlik üzerine düşündüren oyun bu akşam saat 20.00’de Amed Şehir Tiyatrosu Sahnesi’nde.

ANKARA

• SERGİ

Galeri Siyah Beyaz, Argun Okumuşoğlu ve Esat Tekand’ın ‘2 tek’ adlı sergisini 19 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçıların son dönem işlerinin görüleceği sergi, ikilik ve teklik algısının keskinleşen sınırında izleyiciyi dolaştırıyor; sanatçıların yaklaşımlarını sanat ve bireysellik kavramları etrafında yeniden düşünmeye davet ediyor.