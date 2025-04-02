Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

Konser

Ece Karşal’ın kurduğu ve Türkiye’nin ilk kapsamlı flüt orkestrası olan Marmara Flüt Topluluğu, bu yıl 10’uncu yılını kutluyor.

Topluluk ve solist Leyla Bayramoğulları, 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de, Yeldeğirmeni Sanat’ta Güney Amerika’dan ülkemize uzanan eserlere yer verecek.

Sergi

‘Soğuk Su Kadar Eski Bir Tat’ sergisi, malzeme ve üretim süreçleri üzerine düşündüren bir anlatı sunarak izleyiciyi sanatın dokusunu keşfetmeye davet ediyor. Cansu Sönmez’in seçkisi, zeytin atıklarından elde edilen Oleatex derileriyle üretilmiş eserlerden oluşuyor. Sergi; sürdürülebilirlik, dönüşüm ve doğayla kurulan bağları yeniden yorumluyor. 7 Nisan’a kadar Pg Art Gallery’de ziyarete açık.

Atölye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi ve TheaterIST iş birliğiyle Rok Vilčnik’in ‘Çağdaş Oyunda Absürt Komedi Yazarlığı’ atölyesi seyirci ile buluşuyor. Slovenya tiyatrosunun dünya tiyatrosuna kazandırdığı yazar Vilčnik’in atölyesi 14, 15 ve 16 Nisan’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi stüdyolarında 11.00-14.00 saatleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Kontenjan sınırlı.

Sahne Kantatı

Bir mitolojik efsane olan ‘Apollo ve Dafne’, Georg Friedrich Händel'in dikkatini çekmiş ve bir kantat bestelemesine ilham olmuş. İstanbul Devlet Opera ve Balesi, bu kantatı, 18 ve 25 Nisan tarihlerinde sahnelenmeye hazırlanıyor. Süreyya Operası’nda gerçekleştirilecek etkinlikte orkestraya MDT İstanbul dansçıları da eşlik edecekler.

BARTIN

Tiyatro

6-7 Eylül olayları planlı ve sistemli olarak çoğunluğu Rumlar’dan oluşan azınlıklara karşı düzenlenen tarihin utanç verici olaylarından biridir. Bu büyük yağma, tecavüz ve ölümlere varan yıkım, sahneye de konu oluyor. ‘Tatavla'da Son Dans’ta Sumru Yavrucuk ve Yeşim Koçak, Varyete Eleni ve Gül’ün direnişine hayat veriyorlar. Oyun, 21 Nisan Pazartesi akşamı, Bartın Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.