Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Pop ve caz müziğin unutulmaz sesi, zamansız şarkılarıyla hafızalarımıza kazınan Ayten Alpman’ın müzikal yolculuğu, değerli caz müzisyenleri ve vokalistleriyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda canlandırılacak. Alpman’ın klasikleşmiş şarkıları, bu geceye özel olarak hazırlanan repertuvarla, Türkiye’nin yıldız caz sanatçılarınca seslendirilecek. 18 Nisan akşamı saat 20.00’de izleyebileceğiniz gösteri, cazın büyülü dünyasını izleyiciye taşırken Alpman’ın unutulmaz eserlerine de bir saygı duruşu niteliğinde.

• SERGİ

İtalyan Kültür Merkezi, 2025 Dünyada İtalyan Yaratıcılık Başkentleri Festivali kapsamında İstanbul’da dünyanın en ünlü kuklasını kendi özgünlükleriyle yeniden tasarladığı ‘Sevgili Pinokyo’ sergisine hazırlanıyor. Pinokyo’nun 140’ıncı yılı vesilesiyle, Carlo Collodi’nin ölümsüz karakterine ilişkin yenilikçi bir bakış sunan sergi, 16 Nisan – 28 Mayıs tarihleri arasında Rami Kütüphanesi’nde ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

ANKARA

• DANS

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın düzenlediği 39’uncu Uluslararası Ankara Müzik Festivali, 11 Nisan’da sanatseverleri, sadece kadınlardan kurulu İspanya’nın uluslararası üne sahip ‘Woman by Aaron Vivancos’ topluluğu ile buluşturuyor. Kadınların yaşadığı sorunlara koreografileriyle dikkat çeken topluluğun gösterisi saat 20.00’de MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilecek.

BURSA

• SERGİ

İMALAT-HANE, 19 Nisan’a kadar Can Küçük’ün küratörlüğünde hazırlanan, Nancy Atakan’ın ‘Beni Yok Etme’ adlı kişisel sergisini ağırlıyor. Sergi, Atakan’ın ziyaret ettiği ve kaydetmek istediği yerleri, insanları ve hafızasında yer eden anıları kendi pratiğine dâhil etmesini konu alıyor.

BAYBURT

• ENSTALASYON

Baksı Kültür Sanat Vakfı’nın ‘Hüsame Köklü Kadın Eğitim Merkezi’ projesi kapsamında, Mehmet Kavukçu’nun gerçekleştirdiği performans, Bayburt’un karlı tepelerinde doğanın ve kadının gücünü buluşturuyor. ‘Buz ve Nakış’ta buzun şeffaflığı, kadının gücü ve zarafetiyle bütünleşiyor. Eser, Kavukçu’nun ürettiği toplumsal içerikli sanat projeleri arasında özel bir yere sahip.