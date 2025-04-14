Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, Türk plastik sanatlarının önde gelen isimlerinden, heykel sanatçısı-akademisyen Prof. Rahmi Aksungur’un retrospektif sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Aksungur’un geleneksel heykel sanatının sınırlarını zorlayan ve yenilikçi bir yaklaşım benimseyen eserlerini 14 Temmuz’a kadar görebilirsiniz.

• TİYATRO

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM) nisan ayında da iddialı oyunlarla perdelerini açıyor. Bu ay Sabahattin Ali’nin ölümsüz eseri ‘İçimizdeki Şeytan’, Onur Erbilen’in başarılı rejisi ve Lütfi Can Bulut’un adından söz ettiren performansıyla ilk kez Beylikdüzü’nde izleyiciyle buluşacak. Oyun, 16 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da sahnelenecek.

• ÇOCUK ATÖLYESİ

Çocuklar ve aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı İstanbul Modern’de kutlayabilecekler. Beş gün sürecek ‘Müzede Oyun’ adlı programda çocuklar, aileleriyle müzenin farklı mekânlarında sanat aktiviteleri gerçekleştirecekler. 23–27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek programa 2–10 yaş arası çocuklu aileler ücretsiz kayıt yaptırabiliyor.

• KONSER

Tüm yollar Paris’e çıkar mı? Evet, söz konusu klasik müzik olunca tüm yollar Paris’e çıkar. İstisnasız olarak Paris, sadece Fransız bestecilere değil uluslararası ün kazanmış birçok besteciye de ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. Süreyya Operası da tüm klasik müzikseverleri Paris’e doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Piyanistler Zeynep Üçbaşaran ve Peter Mate bu yolculukta tuşeleriyle sizlere eşlik edecekler. ‘Tüm Yollar Paris’e Çıkar’, 16 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

• SİNEMA & SÖYLEŞİ

Beyoğlu Sineması, özel seçki ve içeriklerle nisan ayında da İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. İBB Kültür’ün hazırladığı programları sinemaseverlerle buluşturan mekânda, BSB işbirliği ile yapılan ‘Salı Belgeselleri’nde ‘Kaza Değil, Cinayet’in gösteriminin ardından ‘Yastan Mücadeleye İş Cinayetleri’ söyleşisi gerçekleştirilecek. Ayrıntılar İstanbul Senin uygulamasında.