Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Almanya çıkışlı yenilikçi elektronik müzik grubu Klangphonics, 3 Mayıs’ta PSM Loves2Gather serisi kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alacak. Grup, milyonlarca dinlemeye ulaşan parçaları ve şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşatacak. Konser saat 21.00’de gerçekleştirilecek.

• SİNEMA

Sinematek/Sinema Evi, 29 Nisan-27 Haziran tarihleri arasında yönetmen Andrey Tarkovski’ye odaklanan ana programının yanı sıra İtalyan sinemasının güçlü yönetmenlerinden Liliana Cavani filmlerini de seyirciyle buluşturuyor. Ayrıca ‘Kino:2025: Alman Sineması Türkiye’de’ etkinliğine ev sahipliği yapacak olan mekânın bu programında da ‘Sessiz Perşembe’ adı altında sessiz film gösterimleri sürdürülecek.

• SERGİ

Görsel sanatçı Denef Huvaj’ın ‘Dışarısı Büyüyor’ başlıklı kişisel sergisi, Büyükada Taş Mektep’te açıldı. İBB Kültür ve İBB Miras’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, sanatçının modern toplum eleştirisi sunan ve yürüme yolları üzerinden bir keşfe çıkan fotoğraflarından oluşuyor. Sergiyi 7 Eylül’e kadar, pazartesi hariç her gün ziyaret edebilirsiniz.

Ressam Semiramis Öner’in ‘Hatıra Kurucular’ başlıklı sergisi Beyoğlu’ndaki Metrohan’da açıldı. Sergide, kendi renk pigmentlerini yaratan Öner’in, eski fotoğraflar ve eski İstanbul’a ait objelerden oluşan bir enstalasyonu da yer alıyor. İBB Kültür ve İBB Miras’ın katkılarıyla gerçekleşen sergi, 29 Haziran’a dek, pazartesi günleri hariç Metrohan’da ziyarete açık.