Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

BURSA

• SERGİ & SEMPOZYUM

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs - 9 Eylül tarihleri arasında, Nâzım Hikmet üzerine hazırlanan ve ismini yazarın romanından alan ‘Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim’ adlı sergiyi izleyicilere sunuyor. Sergi, eşzamanlı olarak iki farklımekânda yer alıyor. Ayrıca 9-10 Mayıs günlerinde ‘Güneşin Sofrasında Nâzım Hikmet Sempozyumu’ başlıklı bir sempozyum düzenleniyor. Sergiyi Şefik Bursalı Sanat Galerisi ile Tayyare Kültür Merkezi’nde görebilirsiniz.

İSTANBUL

• KONFERANS

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin etkinlik mekânı BlackBox’ta gerçekleştirilen ‘Gül İrepoğlu Anlatıyor’konferansları mayıs ayında, sanatçıların ülkemizin çeşitli yörelerinden ve kentlerinden aldıkları rengârenk esinlerle tuvale geçirdikleri manzaraları ele alacak. 10 Mayıs Cumartesi saat 15.00’te başlayacak ‘Resimlerle Türkiye’yi Dolaşıyoruz’ başlıklı etkinlikte şiirler de bu manzaralara eşlik edecek.

Gül İrepoğlu

• SİNEMA

Sinan Kesova’nın yönettiği ve Arda Ekşigil ile birlikte kaleme aldığı ‘Büyük Kuşatma’, MUBİ’de gösterimde. Sade ve derinlikli anlatımıyla dikkat çeken film, geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir adamın, ailesiyle arasındaki kopuk bağları onarma çabasını ve bu süreçte yaşadığı içsel hesaplaşmayı merkezine alıyor.

• KONSER

Avrupa caz sahnesinin en üretken ve sınırları aşan isimlerinden biri olan Slovenyalı saksafon virtüözü ve besteci Vasko Atanasovski, Balkan halk müziğinin köklü ezgilerini cazın çağdaş diliyle harmanlayan Transbalkanika projesiyle İstanbul’da dinleyicilerle buluşuyor. Hıdrellez haftasına denk gelen program; Balkan ritimleri, doğaçlamalar ve etnik tınıların birlikteliğiyle dikkat çeken bir repertuvarı 8 Mayıs Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sunacak.

• SERGİ

Finlandiya’nın dünya çapında tanınan edebiyat elçisi, modern çocuk edebiyatının yönünü değiştiren çok disiplinli sanatçı Tove Jansson’un orijinal eserlerinden oluşan ‘Tove Jansson, Mumilerin Yaratıcısı ve Sanatçı: Yazarlığına ve Sanatına Dair Bir Sergi’, 28 Nisan’da Aynalı Geçit’te ziyarete açılıyor. Sergi; sanatçının eskizleri, karikatürleri, kitap illüstrasyonları ve tablolarından oluşuyor. Dinozor Çocuk, Finlandiya Büyükelçiliği ve Home of Moomin Museum Tampere Finland ortaklığında gerçekleştirilen sergi 17 Mayıs’a kadar ziyarete açık olacak.