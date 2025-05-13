Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• OPERA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16’ncı Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Ahmet Adnan Saygun’un başyapıtı ‘Gilgameş’ operasını sahneye taşıyor. Antik Mezopotamya mitolojisinin ölümsüz kahramanı Sümer Kralı Gılgamış’ın hikâyelerinden esinlenen eser; ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi evrensel temaları operanın güçlü diliyle birleştiriyor. Bestesi ve librettosu Ahmet Adnan Saygun’a ait olan eserin, 17 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda dünya prömiyeri gerçekleştirilecek.

• SÖYLEŞİ

İstanbul Modern, her perşembe saat 10.00-14.00 arasında müze kapılarını Türkiye’de ikamet eden tüm ziyaretçilere ücretsiz açıyor. Bu kapsamda düzenlenen ‘Sizin Perşembeniz’ Sanatçı Buluşmaları’nın bu ayki konuğu Nezaket Ekici. Çalışmalarında kimlik, din, sanat tarihi, mimari ve gelenek gibi konuları işleyen sanatçı, üretim sürecine odaklanacağı ‘Sanatsal Göçebe’ adlı söyleşisini 15 Mayıs’ta İstanbul Modern’de gerçekleştirecek.

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• SERGİ

Nuri Kuzucan’ın ‘Bir Resmin Bütün Parçaları’ sergisi, Galerist’te, 21 Haziran’a kadar izleyiciyle buluşuyor. Sergi, mekânın tarihî hafızasına ve varoluşuna saygı göstererek, duvarlarda salt bir yüzey olmanın ötesine geçen eserler yaratıyor. İzleyiciyi sabit bir bakış açısından kurtaran sergi, mekânın dinamik yapısını ve algının sürekli dönüşümünü vurguluyor.

• FESTİVAL

İstanbul’un en yaratıcı ve sürdürülebilir etkinliklerinden biri olan ‘Upcycle İstanbul Art & Design Festival’, 15-18 Mayıs arasında Müze Gazhane’de 4’üncü kez kapılarını açıyor. ‘Dönüşüme Kendinden Başlamaya Var Mısın?’ temasıyla düzenlenen festival; sanat, tasarım ve sürdürülebilir yaşamı bir araya getirerek katılımcıları hem çevresel hem de kişisel dönüşüme davet ediyor.