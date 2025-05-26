Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

İstanbul Rotary Kulübü, genç sanatçılara yönelik fon programıyla güncel sanat üretimine katkıda bulunmayı sürdürüyor. İstanbul Rotary Sanat Fonu desteğiyle projelerini hayata geçiren Buşra Çeğil, Delal Eken, Xebat Bayram ve Fatoş Güneri Kartal’ın ürettikleri eserler Elgiz Müzesi’nde ziyarete açıldı. Begüm Güney’in küratörlüğünde hazırlanan ‘Hatırlama Biçimleri’ başlıklı sergiyi, 31 Mayıs’a kadar görebilirsiniz.

• KONSER

Müzikal ilhamını Hint mirasından alan Avustralyalı esrarengiz üçlü Glass Beams, dinleyicilerine mistik ve hipnotik bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Topluluk, canlı enstrümantasyon ve DIY elektronika unsurlarını harmanlayarak kültürlerin ve seslerin zamansız bir füzyonunu sahneye taşıyor. Konser 29 Mayıs Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirilecek.

• OPERA

Yunan trajedisinin en güçlü eserlerden biri olan ‘Elektra’, Sofya Opera ve Balesi’nin güçlü kadrosu ve etkileyici sahne prodüksiyonlarıyla İstanbul’a geliyor. İntikam, adalet ve aile bağları gibi temaları işleyen Strauss’un eserini 29 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’ nde izleyebilirsiniz.

• PANEL

Salt, mimarlık arşivleri üzerine çalışan araştırmacı ve uzmanları bir araya getiren ‘Kaydetmenin Nasılı: Mimarlık Arşivlerine Metodolojik Yaklaşımlar’ başlıklı bir panel düzenliyor. 31 Mayıs Cumartesi saat 14.00’te Salt Galata’daki Oditoryum’da gerçekleştirilecek program, mimarlık alanında arşiv, hafıza, unutma kavramları ile kayıt altına alma pratikleri ve metodolojilerini odağına alıyor.

• SİNEMA

Sinematek/Sinemaevi 30 Mayıs Cuma günü, ‘Hakkâri'de Bir Mevsim’ filminden sonra 2’nci restorasyon projesi olan ‘Aysel, Bataklı Damın Kızı’ filmi gösteriminin yanı sıra; Uluslararası Arşivler Haftası dolayısıyla arşivciliğin çeşitli açılardan konuşulacağı bir sohbete de ev sahipliği yapıyor. Saat 10.30’da gerçekleştirilecek ‘Erişilebilir Arşivler, Herkes İçin Arşiv’ başlıklı sohbet herkesin katılımına açık ve ücretsiz. 31 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan 4’üncü Sinematek Günleri’nin ayrıntılarına da mekânın web sitesinden ulaşabilirsiniz.