Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Dirimart Dolapdere, Jorinde Voigt’un ‘365 Mevsim’ sergisini ağırlıyor. Sergi, 2023’ten bu yana ürettiği yağlıboya resimlerini izleyiciyle buluşturuyor. Voigt’un imzası hâline gelen paslanmaz çelik heykelleri ve ölçekli resimleri de sergide. Sergi, 29 Haziran’a kadar açık.

• ÇOÇUKLAR İÇİN

Beylikdüzü Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından düzenlenen ‘Yaz Çocuk Etkinlikleri’ başladı. Yaşam Vadisi 1’inci Etap Sanatla Yaşam Atölyeleri ve Gürpınar 100’üncü Yıl Kent Ormanı’ndaki, her yaş grubundan çocuğun katılımına açık etkinlikler, haftanın 5 günü saat 19.00-20.00 arasında.

• SÖYLEŞİ

Fransa’nın çağdaş edebiyat sahnesinde adından sıkça söz ettiren yazar Édouard Louis, 18 ve 19 Haziran’da İstanbul’da sevenleriyle buluşacak. 18 Haziran’da, Moda Sahnesi’nde, romanından uyarlanan ‘Babamı Kim Öldürdü’ oyununu izleyecek olan yazar; 19 Haziran saat 20.00’da da Ayberk Erkay’ın moderatörlüğünde, edebiyata bakışı, toplumsal cinsiyet, sınıf çatışması ve bireysel hafıza üzerine söyleşiye katılacak.

• TİYATRO

Ümit Erlim’in Kafka’nın romanından tasarladığı, yazdığı ve yönettiği Şato, Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümünce sahneleniyor. Oyunda kasabaya bir yabancı gelir. Yabancı, kuralları belirsiz, otoritesine güvenilmez ve kapıları kapalı Şato’nun aradığı kişidir. Herkes gibi bir iş, bir kimlik ve bir yer ister. Absürt dünyada aidiyet arayışını sahneye taşıyan oyun bu akşam saat 20.30’da İBB Habitat Sahne’de.