Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

AYVALIK

• SİNEMA

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Ayvalık Açık Hava Film Geceleri için geri sayım başladı. Yılın dikkat çeken ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen yapımları, 21-29 Haziran arasında Açık Hava Film Geceleri’nde gösterilecek. Ayvalık Belediyesi, Yeni Binası’nın bahçesinde her akşam 21.30’da başlayacak seanslarda izleyicilere kahve ikramı yapacak. Açık Hava Film Geceleri için biletler Biletix’te.

BOZCAADA

• SERGİ

Bozcaada Gathering, 30 Haziran’a kadar Bozcaada’da ziyaretçilerle buluşuyor. Bozcaada Gathering kapsamında ‘LINK’ kamusal alan sergisi; Bozcaada’ya odaklanan, coğrafya, tarih, sanat tarihi, edebiyat, müzecilik gibi disiplinlerde araştırmalar yapan bilim insanları ile sanatçıları bir araya getiriyor. Projenin mentörlüğünü sanat tarihçi/eleştirmen Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün üstleniyor.

İSTANBUL

• SİNEMA

İstanbullu sinemaseverlerin uğrak noktası İBB Beyoğlu Sineması, İBB Kültür tarafından hazırlanan dolu dolu bir haziran programıyla yaza ‘Merhaba’ diyor. ‘Ayın Yönetmeni: Ümit Ünal’, ‘Sinema Seminerleri’, ‘Çocuk Matinesi’, ‘Kadınlardan Kısalar’, ‘Yakın Dönem Bağımsızlar’ gibi konseptler haziran ayı boyunca sinema tutkunlarını bekliyor. Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasında.

• SERGİ & SÖYLEŞİ

Salt Beyoğlu’ndaki ‘Hayvanların Yaşamı’ sergisi, Türkiye ve farklı coğrafyalardan sanatçıların insan-hayvan ilişkilerini merkeze alan işlerini bir araya getiriyor. Sergi kapsamındaki etkinlikler, 13 Haziran Cuma günü akademisyen Birkan Taş ve Mine Yıldırım’ın konuşmalarıyla devam edecek. Saat 17.00’de Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da gerçekleştirilecek konuşmada Taş, asistan köpekler üzerine yürüttüğü araştırmadan hareketle insan-hayvan ayrımını türcülük ve engellilik tartışmaları ekseninde değerlendirecek.