Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Sinematek, her perşembe sessiz sinemanın başyapıtlarının yenilenmiş kopyalarını gösterdiği ‘Sessiz Perşembe’ serisini, Carl Theodor Dreyer’in 1932’de çektiği ‘Vampir’ filmiyle sürdürüyor. Dracula’nın tiyatro sahnesindeki başarısı üzerine yazılan film, Dreyer’in ilk sesli filmi olmasına rağmen yönetmen sesli diyaloğu hayli sınırlı tutar ve sessiz film usulü ara yazılara ağırlık verir. Filme müzikleriyle Cihan Kahvecioğlu ve Gürtuğ Gök eşlik edecek. Filmi 19 Haziran akşamı saat 20.00’de izleyebilirsiniz.

• SERGİ

Silahtarağa Elektrik Santralı’nın belge koleksiyonunu barındıran Silahtarağa Arşiv’in hazırladığı ‘İstanbul’un Aydınlık 100’ü Sergisi’ ziyarete açıldı. Paribu’nun İstanbul Bilgi Üniversitesi iş birliğiyle dijital ortama taşınmasına destek olduğu arşiv, görülmemiş harita ve paftaları ilk kez gün yüzüne çıkardı. ‘Bir Şehrin Elektrik Yolculuğu’ alt başlığıyla açılan sergideki dokümanlar 1914- 1983 yılları arasına tarihleniyor. 21 Kasım’a kadar görebilirsiniz.

• KONSER

Klasik ve modern pop müziği bir araya getiren Matteo Bocelli, ‘Summer Nights’ ile romantik şarkıları ve modern pop esintileriyle dolu repertuvarıyla salı akşamı İstanbullu sevenlerinin karşısına çıkacak. Andrea Bocelli’nin oğlu ve zaman zaman sahne ortağı olan Matteo’yu, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda dinleyebilirsiniz.

• ETKİNLİK

Arter, 21 Haziran Cumartesi günü sanatseverleri gün boyu sürecek dopdolu bir programla karşılamaya hazırlanıyor. ‘Arter’de Uzun Cumartesi’, gece yarısına kadar sürecek etkinlikleriyle güncel sergilerden rehberli turlara, atölyelerden konserlere uzanan çok yönlü bir sanat deneyimi sunuyor. Kontenjanlar sınırlı. Ayrıntılı bilgi için: arter.org.tr

ADIYAMAN & HATAY

• BİENAL & KONSER

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV)’nin yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın desteğiyle Adıyaman ve Hatay’da yürütülen iki proje kapsamında, müzikten görsel sanatlara uzanan zengin etkinlikler izleyiciyle buluşuyor. Bu kapsamda Adıyaman’da 20 Haziran’a kadar ‘Perre Çocuk ve Kent Bienali’, 25 Haziran’da Hatay Harbiye Hidro Tesisleri’nde ‘Yeni Yaşamın Filizleri: Hatay Akademi Çocuk ve Gençlik Orkestrası Korosu’ konseri gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi için: ortaklasa.iksv.org