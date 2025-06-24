Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

ARŞİV

İzmirli Levanten Romano ailesinin gündelik yaşam ve sosyal tarihe ışık tutan fotoğraf arşivi, Salt Araştırma’da çevrimiçi erişime açıldı.

Fernando Romano’nun İzmir ve İstanbul’un yanı sıra Fransa, İsviçre ve Yunanistan’a yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşan koleksiyon, 1950’lerden 1980’lere Levanten bir ailenin yaşamından kesitler ile dönemin deniz acentelerinin faaliyetlerine ilişkin ipuçları sunuyor.

Koleksiyonu incelemek için: archives.saltresearch.org.

TİYATRO

Atatürk Kültür Merkezi, 26 Haziran akşamı Özgür Özgülgün’ün kaleme alıp oynadığı ‘Hayatı Hikâye Olan Adam Sait Faik’ adlı oyuna yeniden ev sahipliği yapacak. Özgülgün, büyük usta Sait Faik’in öykülerindeki kahramanların izini sürerken; Senan Kara’nın yönetmenliğinde sahneye taşınan oyun, Sait Faik’in ada insanlarını, doğayı ve İstanbul’u anlattığı öykülerini tiyatronun büyüsüyle buluşturuyor.

FESTİVAL

İstanbul Caz Festivali, bu yaz da cazın büyüsünü şehrin dört bir yanına taşıyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen festival, 1–17 Temmuz tarihleri arasında özel performanslara ev sahipliği yapacak. Etkinlikler Harbiye Açıkhava, Fransız Sarayı, Moda Sahnesi gibi İstanbul’un özel mekânlarında gerçekleşecek.

KONSER

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), bu yılki İstanbul Müzik Festivali’nin kapanış konserinde, belcanto geleneğinin ustası Rossini’nin başyapıtı ‘Petite Messe Solennelle’ ile sahnede olacak. Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, dört yıldız solist ve 2023 Oper! ödüllerinde ‘En İyi Koro’ seçilen Slovak Filarmoni Korosu ile dinleyicilere eşsiz bir gece vadediyor. Konser 26 Haziran Perşembe saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

SERGİ

Simbart Projects, 5 Temmuz’a kadar Esin Aykanat Avcı’nın ‘Yaşama İhtimali’ isimli galeride gerçekleşen ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, yaşama ihtimalinin, yaşamı niteleyen bir tamlama olmasına rağmen aslında ölüm gerçeğini de içerisinde barındırdığını söylüyor; yaşam ve ölüm arasında gerçekleşebilecek farklı ihtimalleri sorguluyor.