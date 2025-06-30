Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

SERGİ

Institut français Türkiye, Akdeniz’in çevresel tehditlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlediği etkinlik dizisi ‘Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz’e ‘Mediterraneo’ adlı fotoğraf sergisi ile devam ediyor. Sergi, 26 Temmuz’a kadar Piksel Creative Solutions’ın desteğiyle İstanbullu sanatseverler ve çevrecilerle buluşuyor. Ziyaret, pazartesiden cumartesiye, saat 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz.

FESTİVAL

Sound of Europe Festivali'nin bu yıl 4’üncüsü gerçekleştiriliyor. 4-6 Temmuz tarihleri arasında, üç gün boyunca İstanbul Kalamış Atatürk Parkı, Ankara Çankaya Kuğulu Park ve İzmir Bostanlı Seyir Terası'nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek festivale katılım herkese açık ve ücretsiz.

Festival kapsamında 25'e yakın konserde 20'den fazla yabancı ve yerli sanatçı sahne alacak. Programda Avrupa'da yeni çıkış yapan, birbirinden farklı müzik türlerinde üretim yapan 10 solo proje ve grup bulunuyor.

KONSER

Yunanistan’ın önde gelen sanatçılarından ve Türkiye’de de geniş bir hayran kitlesi bulunan Konstantinos Argiros’un heyecanla beklenen konseri, 9 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. ‘First Time in Türkiye!’ sloganıyla duyurulan konser, sanatçının Türkiye’de yıllardır beklenen ilk performansı olacak.

SİNEMA

Salt’ın ‘Hayvanların Yaşamı’ sergisine eşlik eden gösterim programı, insanların hayvanlar ile ortak varoluşuna dair soruları merkeze alıyor. Salt Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek program şöyle: 3 Temmuz saat 19.00’da gösterilecek ‘Cow’, bir süt ineğinin dünyasını ve günlük yaşamını keşfe çıkıyor. 5 Temmuz saat 18.30’da gösterilecek ‘Butenland’, eski bir mandıracı ile hayvan hakları savunucusunun geleneksel bir çiftliği ineklerin ve diğer hayvanların meta olarak görülmeden özgürce yaşadığı bir sığınağa dönüştürmesini belgeliyor.

17 Temmuz saat 19.00’da gösterilecek ‘Kala Azar’, evcil hayvan cesetlerini toplayan bir çift üzerinden türler arası bağları, yas ve bakım pratiklerini inceliyor.