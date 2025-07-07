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Kültür sanat ajandası

Kültür Sanat
  • 07.07.2025 06:00
  • Giriş: 07.07.2025 06:00
  • Güncelleme: 07.07.2025 07:11
Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

BOZCAADA

ENSTALASYON

Gizem Renklidağ’ın Bozcaada Gathering kapsamında hayata geçirdiği görsel-işitsel yerleştirme ‘Sana (B)ağlı’, yaşamın formları arasındaki karşılıklı bağımlılığı odağına alıyor. Termal kamera, projeksiyon ve ses tasarımının bir araya geldiği yerleştirme, 10 Temmuz’a kadar Ataol Mahzen’de görülebilir.

LEROS

SERGİ

Perasma’nın Leros’taki sergi serisi, ‘Tuz Gibi Çözülen Elbiselere Katlamak Denizi’ başlıklı sergiyle 24 Ağustos’a dek sürüyor. Sergide; ABD, Afrika, Asya ve Avrupa’dan 27 sanatçının eserleri, Kandioglou Konağı ve Lakki İlkokulu’nda yer alıyor. Proje; adanın ritmine, geçişlerine ve birlikteliklerine kulak veriyor. Sergi adanın denizle kurduğu çok katmanlı, değişken ve sezgisel ilişkiyi merkezine alıyor.

AYVACIK

• SERGİ

Kaz Dağları’nın muhteşem doğasında, sanatın alışılagelmiş kalıplarını zorlayan bir deneyim sunan ‘Walls Embraced’ sergisi, x-ist ortaklığıyla Simurg Inn’de sanatseverlerle buluşuyor. Yaz boyunca sürecek olan karma sergi, 11 çağdaş sanatçının eserlerini Çanakkale’ye taşıyarak, sanatseverlere doğayla iç içe bir mekânda düşündürücü bir serüven vadediyor; kentten uzak, doğa ve tarihle çevrili bir atmosferde sanatla olağan yaşamı bir araya getiriyor.

İSTANBUL

• TUR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları’nın her yıl yaz aylarında düzenlendiği Mehtap Turları başladı. Cumartesi akşamları gerçekleştirilen tur; Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar, Beşiktaş, Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı hattında yapılıyor ve toplam süresi 7 saat 30 dakikayı buluyor. Anadolu Kavağı’nda 2 saat 25 dakikalık mola veriliyor; bu sürede katılımcılar hem yemek yiyip hem de bölgeyi gezebiliyorlar. Tura vapur müzisyenleri de eşlik ediyor.

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