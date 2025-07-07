Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

BOZCAADA

• ENSTALASYON

Gizem Renklidağ’ın Bozcaada Gathering kapsamında hayata geçirdiği görsel-işitsel yerleştirme ‘Sana (B)ağlı’, yaşamın formları arasındaki karşılıklı bağımlılığı odağına alıyor. Termal kamera, projeksiyon ve ses tasarımının bir araya geldiği yerleştirme, 10 Temmuz’a kadar Ataol Mahzen’de görülebilir.

LEROS

• SERGİ

Perasma’nın Leros’taki sergi serisi, ‘Tuz Gibi Çözülen Elbiselere Katlamak Denizi’ başlıklı sergiyle 24 Ağustos’a dek sürüyor. Sergide; ABD, Afrika, Asya ve Avrupa’dan 27 sanatçının eserleri, Kandioglou Konağı ve Lakki İlkokulu’nda yer alıyor. Proje; adanın ritmine, geçişlerine ve birlikteliklerine kulak veriyor. Sergi adanın denizle kurduğu çok katmanlı, değişken ve sezgisel ilişkiyi merkezine alıyor.

AYVACIK

• SERGİ

Kaz Dağları’nın muhteşem doğasında, sanatın alışılagelmiş kalıplarını zorlayan bir deneyim sunan ‘Walls Embraced’ sergisi, x-ist ortaklığıyla Simurg Inn’de sanatseverlerle buluşuyor. Yaz boyunca sürecek olan karma sergi, 11 çağdaş sanatçının eserlerini Çanakkale’ye taşıyarak, sanatseverlere doğayla iç içe bir mekânda düşündürücü bir serüven vadediyor; kentten uzak, doğa ve tarihle çevrili bir atmosferde sanatla olağan yaşamı bir araya getiriyor.

İSTANBUL

• TUR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları’nın her yıl yaz aylarında düzenlendiği Mehtap Turları başladı. Cumartesi akşamları gerçekleştirilen tur; Bostancı, Kadıköy, Eminönü, Üsküdar, Beşiktaş, Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı hattında yapılıyor ve toplam süresi 7 saat 30 dakikayı buluyor. Anadolu Kavağı’nda 2 saat 25 dakikalık mola veriliyor; bu sürede katılımcılar hem yemek yiyip hem de bölgeyi gezebiliyorlar. Tura vapur müzisyenleri de eşlik ediyor.