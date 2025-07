Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Anadolu yakasının kültür sanat merkezlerinden DasDas, bu ay ‘Avludaki Sesler’ başlıklı yeni bir konser serisine başladı. Ekime kadar her cuma ve cumartesi akşamı, Smash Avlu Sahnesi bağımsız lokal müzisyenlere açılıyor. Can Kazaz, Tuğçe Şenoğul, Batuhan Polat ve Kaan Arslan Co. sevenleriyle buluşacak isimler arasında.

• SİNEMA

İstiklal Caddesi’nin simge mekânlarından İBB Beyoğlu Sineması, sinemaseverleri beyazperdenin büyülü dünyasıyla yaz aylarında da ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyor. Gece Sineması kuşağında Denis Villeneuve’ün yönettiği ‘Dune: Çöl Gezegeni’ ve ‘Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’ 18 Temmuz Cuma akşamı arka arkaya seanslarda gösterilecek. Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulamasında.

• ÇOCUKLAR İÇİN

Yaz Sanat Okulu’nda birbirinden farklı atölyeler ve sanat yorumlamaları İstanbul Modern’de çocukları bekliyor. 10 farklı atölyeyle 29 Ağustos Cuma gününe kadar sürecek olan etkinlikler, sanatın farklı isimlerine, kavramlarına ve tekniklerine odaklanarak çocuklara genç yaşta sanatı yorumlama ve üretme olanağını tanıyor. Ayrıntılar için: istanbulmodern.org

ALAÇATI

• SERGİ

Sanatın iyileştirici gücünü zeytin ağaçlarının gölgesinde hissetmek isteyenler için dünya çapında tanınan sanatçı Ekrem Yalçındağ’ın ‘Nature. Form. Perform.’ başlıklı sergisi biçilmiş kaftan. Yalçındağ; sanatseverleri, eserleriyle doğanın derinliklerine, formun inceliklerine ve performansın canlılığına davet ediyor. Warehouse by The Stay ve FA Sanat Galerisi iş birliğiyle gerçekleştirilen sergi yaz boyunca ziyaretçilere açık olacak.

ROMA

• SERGİ

Ahmet Güneştekin’in yeni sergisi ‘Yoktunuz’, küratörler Sergio Risaliti ve Paola Marino eşliğinde, Roma Ulusal Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi’nde ziyarete açıldı. Heykel, video ve enstalasyonlardan oluşan eserler, 28 Eylül’e kadar müzenin farklı bölümlerine yayılan özel bir yerleştirmeyle izleyiciyle buluşacak. Sergi; tarih ve hafızayla hesaplaşan güçlü anlatımıyla sadece sanatseverleri değil, küresel sanat sahnesini de etkiliyor.