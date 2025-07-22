Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

BODRUM

• SERGİ

Venedik Bienali, Palais de Tokyo ve Tate Modern gibi prestijli sanat kurumlarında eserleri sergilenen 9 sanatçının heykelleri Bodrum’da sanatseverlerle buluşuyor. Hervé Mikaeloff ile Selcan Atılgan’ın hazırladığı açık hava sergisi ‘Earth Remembers’ın sanatçıları, doğaya farklı bir perspektiften yaklaşarak izleyiciyi çok katmanlı bir deneyime davet ediyor. Sergiyi 31 Ağustos’a kadar Bobo by The Stay’de görebilirsiniz.

İSTANBUL

• SERGİ

Uğur Ulusoy’un küratörlüğünü Fatma Leylâ Ak’ın üstlendiği ‘Rüyalı’ sergisi, Summart’ta 30 Temmuz’a kadar sanatseverlerle buluşuyor. İzleyiciyi rüya ile gerçeğin iç içe geçtiği düşsel bir yolculuğa davet eden sergide sanatçının konar-göçer renk paleti, kumaşın akışkan yüzeyinde beliren imgelerle birleşerek rüya benzeri bir atmosfer kuruyor.

• SİNEMA SÖYLEŞİSİ

Büyükada ve Heybeliada’da düzenlenen 5’inci Sinemada Film Festivali kapsamında tasarlanan söyleşiler sinemaya ilgi duyan herkese açık. Söyleşiler arasında dikkat çeken ‘Sinemada İstanbul’ oturumu; Serra Yılmaz, Belmin Söylemez, Dilan Bozyel ve Ece Vitrinel’in katılımıyla gerçekleştirilecek. Etkinliğe, 27 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Büyükada Taş Mektep’te katılabilirsiniz. Ücretsiz biletler İstanbul Senin’de.

• DANS

Flamenkonun yetkin temsilcilerinden Patricia Ibanez, ‘Catarsis’ adlı gösterisiyle 23 Temmuz’da İstanbullularla buluşuyor. Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da, saat 21.00’de gerçekleştirilecek dans şöleninde ödüllü Ibanez’e gitarda Luis Amador, vokalde ise Sebastian Sanchez eşlik edecek.

DİDİM

• KONSER

Dünya müzik sahnesinin ikonik grubu Gipsy Kings by André Reyes, 1 Ağustos’ta, Didim’de sahne alarak unutulmaz bir konsere imza atacak. Grammy ödüllü grup, ‘Bamboleo’, ‘Baila Baila’ ve ‘Volare’ gibi tüm dünyada hit olmuş şarkılarını Anda Barut Collection Delice Stage’de seslendirecek. Topluluk; flamenko, salsa ve birçok farklı müzik türünü harmanladığı yüksek enerjili sahne şovları ve sıcak Latin ritimleriyle eşsiz bir gece yaşatacak.