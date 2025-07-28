Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

•KONSER

R&B, hip-hop ve cazı yenilikçi bir şekilde harmanlayan Masego, %100 Müzik katkılarıyla 6 Ağustos’ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde dinleyicileriyle buluşacak.

Uluslararası müzik listelerine ‘Tadow’ şarkısı ile giren ve dünya çapında tanınan sanatçı, enerjik performansıyla İstanbul’a ritmi yüksek bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Biletler Passo’da.

•SPOR KÜLTÜRÜ

Türkiye’nin yaşam festivallerinden olan İstanbul Festivali, bu yıl Park Yenikapı’da FIBA onaylı 3x3 Basketbol Turnuvası’na sahne olacak. Festival; ilk günü olan 1 Ağustos’tan 17 Ağustos’a kadar basketbol tutkunlarına, Türkiye’de bugüne kadar yapılmış en kapsamlı 3x3 turnuvası olma özelliği taşıyacak karşılaşmalarla sokak basketbolunun dinamizmini müzik ve eğlenceyle bir arada yaşatacak. Turnuvanın açılış günü, NBA efsanesi Shaquille O’Neal, DJ performansıyla izleyicilerle buluşacak.

•SİNEMA

Yapı Kredi bomontiada’da sekiz yıldır devam eden ‘Açık Havada Sinema’ serisi, yaz gecelerini film keyfiyle renklendiriyor. 29 Temmuz Salı akşamı saat 21.00’de ‘The Garfield Movie’, Avlu’da sinemaseverlerle buluşacak. 2024 yapımı animasyonda, Garfield yıllar sonra kayıp babasıyla karşılaşınca konforlu hayatı altüst olur. Artık istemeden de olsa bir soygun planının parçasıdır. Bu serüvende hem ailesini tanır hem de maceranın tam ortasında yer alır. Biletler Biletix’te.

ANKARA

•KONSER

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nin ‘Müze’de Caz’ konser serisi müze bahçesinde ‘Su İdil Trio’ ile başlıyor. Sanatçıya, piyanist Berk Kurdoğlu ve kontrbas & bas gitar sanatçısı Emre Topak eşlik edecek. Konser, 30 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek.

BODRUM

•SERGİ

Let’s Keep Talking Art Gallery iş birliği ve Semra Fırat danışmanlığında düzenlenen ‘Birlikte Beşinci Yaz’ sergisi, METT Bodrum’da açıldı. Resim, heykel, fotoğraf ve enstalasyon gibi farklı branşlardan yapıtlar, sanatseverleri bireyin doğayla olan ilişkisini kültürel ve duygusal boyutlarıyla yeniden keşfetmeye çağırıyor. Her bir iş, 15 Eylül’e kadar kişisel hafızalarla doğa arasındaki bağları güçlü biçimde gözler önüne seriyor.