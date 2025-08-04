Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

DATÇA

• SERGİ

Eski Datça’daki Maison Magi’de üç sanatçının ortak katılımıyla ‘Küçük Çanlar Çınladığında’ sergisi sanatseverlerle buluşuyor. 5-26 Ağustos arasında ziyarete açık olacak sergi, şiirden yola çıkan disiplinlerarası bir yaklaşımla şekilleniyor. Resim, heykel, desen ve metin temelli işlerden oluşan seçki ile Doğu Çankaya, Evren Erol ve İpek Çankaya görsel sanatlar ile edebiyat arasında şiirsel bir köprü kuruyorlar.

İSTANBUL

• SİNEMA

İBB Beyoğlu Sineması, ‘Beyoğlu’nda Yaz’ temasıyla, sinemaseverleri ücretsiz olarak filmlerle buluşturmaya devam ediyor. İBB Kültür’ün hazırladığı programda; ‘Parazit’, ‘The Godfather’ serisi, ‘Matrix’, ‘Sararmış Yapraklar’ ve ‘En Sevdiğim Pastam’ın da aralarında olduğu geniş bir seçki yer alıyor. Biletler İstanbul Senin’de.

• ARŞİV

Salt, Sadık Karamustafa üzerine yürüttüğü arşiv çalışmaları kapsamında ‘Yolculuklar, Ayinler ve Bir Arşiv: Sadık Karamustafa Yazıları (1986-2019)’ adlı bir e-yayın yayımladı. Karamustafa’nın üretimlerine kapsamlı bir bakış sunan yayınla birlikte tasarımcının arşivinden 5 bin belge de Salt Araştırma’da erişime açıldı. Salt Araştırma Grafik Tasarım Arşivi’ndeki koleksiyona archives.saltresearch.org adresinden erişebilirsiniz.

• KONSER

Özellikle sosyal medyada paylaştığı performanslarla geniş kitlelere ulaşan Javadoff, 15 Ağustos Cuma akşamı, saat 21.00’de Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda sevenlerine müzik dolu bir akşam yaşatacak. Sanatçı, ‘We Don’t Say I Love You’ adlı konserde kendi eserlerinin yanı sıra dizi müzikleri ve dünya hitlerinden oluşan özel bir repertuvar ile dinleyicilere eşsiz bir müzikal deneyim sunacak.