Kültür sanat ajandası

Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SİNEMA

Arter’in ilk kez düzenlediği ‘Açıkhava Film Gösterimleri’, 15-16 Ağustos’ta galerinin arka bahçesinde ücretsiz gerçekleştirilecek. Gösterimler kapsamında Oscar ödüllü animasyon ustası Adam Elliot imzalı ‘Bir Salyangozun Anıları’ ile 2025’te En İyi Animasyon Film Oscar’ını kazanan ‘Flow: Bir Kedinin Yolculuğu’ izleyicilerle buluşacak. Katılmak için etkinlikler@arter.org. tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli.

• KONSER

Zorlu PSM’nin açık hava mekânı Vestel Amfi, ücretsiz müzik etkinlikleriyle açık hava keyfini bir araya getiriyor. Bu haftanın farklı beğenilere hitap eden konser programı şöyle: 13 Ağustos’ta Karnaval Presents: Yağız Kahraman, 14 Ağustos’ta Afterwork Party: Can Çakmakçı, 15 Ağustos’ta City Sounds: Damla Tek ve 16 Ağustos’ta Tuana Akustik. Ücretsiz katılım için zorlupsm. com ve Zorlu PSM uygulamasından ön kayıt yapılması gerekiyor.

• TİYATRO

Duncan Macmillan ve Jonny Donahoe’nun yazdığı ‘Harika Şeyler Listesi’ adlı oyun 17 Ağustos Pazar akşamı saat 21.00’de, Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da sahnelenecek. Lerzan Pamir’in yönettiği, Bora Akkaş’ın oynadığı oyun, altı yaşında bir çocuğun yazdığı bir listeyle başlıyor. Yaşamaya değer bir sebep bulamayan annesinin hastaneye kaldırıldığını öğrenen çocuğun, ona bir hediye olarak yazdığı bu liste, zaman içinde yaşam algısını değiştiren bambaşka bir şeye dönüşüyor.

BODRUM

• SERGİ

BodrumArt’ın 20’nci yıl sanat festivali kapsamında 16- 23 Ağustos arasında gerçekleştirilecek ‘İlk ve Son’ sergisi izleyiciyi zaman, beden ve kuşaklar arası bir sanat dili etrafında düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor. İnci Başağa Yörükoğlu ile Deniz Demirer’i bir araya getiren sergi; bir ailenin iki kuşağı arasında kurulmuş sessiz ama güçlü bir bağın görünür kılındığı, çok katmanlı bir anlatı sunuyor.