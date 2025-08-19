Kültür sanat ajandası

Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• ATÖLYE

İBB, ÖZGEM’ler aracılığıyla özel gereksinimli bireylerin eğitim, sosyal uyum ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. 7 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireyler için planlanan ücretsiz yaz atölyelerine başvurular ÖZGEM’lerden yapılıyor ve ‘İstanbul Senin’den duyuruluyor. 31 Ağustos’a kadar kayıtlar sürüyor.

• ŞENLİK

Topkapı Kültür Parkı, yaz akşamlarını renklendiriyor. ‘Açık Havada Yaz Şenlikleri’ park içerisindeki amfi alandaki ücretsiz etkinliklerle 24 Ağustos’a kadar cuma, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Konserden çocuk tiyatrosuna, film gösteriminden yarışmalara her yaşa hitap eden etkinlikler ziyaretçileri bekliyor.

• PODCAST

YUNT, yazın bilimci ve sanat kuramcısı Zeynep Sayın tarafından hazırlanıp sunulan ‘İmgenin Onuru’ başlıklı podcast yayınının 7’nci bölümünde sanatçı Aslı Çavuşoğlu’nu konuk etti. Spotify ve Apple Podcast’ten dinleyebilirsiniz.

BODRUM

• SERGİ

EVİN, 9 sanatçıyı yapıtlarıyla Bodrum’da bir araya getiriyor. Casa dell’Arte’de açılan ‘Geriye Dönme’ başlıklı karma sergi EVİN’in 2025-2026 sezonu boyunca kutlayacağı 30’uncu yılına eşlik eden projeler dizisinin ilk adımı. 28 Eylül’e kadar görebilirsiniz.

URLA

• SERGİ

UrlaDam Sanat Galerisi, Türkiye’nin yeni mezun genç sanatçılarını her yıl aynı çatı altında İstanbul’da bir araya getiren BASE’in sekiz farklı edisyonuna katılmış 32 genç sanatçının güncel eserlerinden oluşan bir seçkiye ev sahipliği yapıyor. 12 Eylül’e kadar sürdürülecek olan ‘Doğada Saklı’ başlıklı sergi; doğayı hafızanın, bedenin ve geçişin mekânı olarak düşünmeye davet ediyor.