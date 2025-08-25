Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SÖYLEŞİ

Grafik tasarımcı ve öğretim görevlisi Yeşim Demir Pröhl, çalışmaları üzerinden tasarımın başlangıç noktasından nihai çıktısına kadar olan gelişim süreci ve katmanlarını paylaşacağı söyleşiyle 28 Ağustos Perşembe günü saat 13.00’te İstanbul Modern’de olacak. Pröhl, izleyicilere tasarımın fikirden ürüne dönüşüm sürecini çok boyutlu bir bakış açısıyla keşfetme fırsatı sunacak.

Yeşim Demir Pröhl

• SERGİ

Sokak sanatı formlarının Türkiye’deki sesi olmayı hedefleyen Oktowallz, kapılarını bu kez ‘Street Art Flea Market’ için açıyor. 29 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak etkinliğe 20’den fazla sanatçı katılıyor. Street art’ın yaratım sürecini görünür kılmak, sokaktan beslenen sanatçıları bir araya getirmek, sanatçılarla izleyici arasında yeni bir bağ kurmak, ulaşılabilir ve özgün eserleri sanatseverlerle buluşturmak ve İstanbul’un çağdaş sanat sahnesine yeni bir enerji katmak için düzenlenen etkinliği İMÇ Beşinci Blok No: 5409’da görebilirsiniz.

URLA

• TİYATRO

Tiyatro Poyraz’ın ilk oyunu ‘Yaralarım Aşktandır’da Nazan Kesal tek kişilik oyunuyla, İran’ın güçlü kadın şairi Furuğ Ferruhzad’a hayat veriyor. Yazar Şebnem İşigüzel’in yazdığı ve Berfin Zenderlioğlu’nun yönettiği oyun, İran şiirinin isyankâr sesi Furuğ’un nefesini, tiyatro sahnesine taşıyor. Oyunu 27 Ağustos Çarşamba akşamı saat 21.00’de Urladam Ağaçlı Sahne’de izleyebilirsiniz.

ANTALYA

• OPERA

32’nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali bu yıl 14 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Aspendos Antik Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Dünya çapında tanınan solist sanatçılar Olga Maslova ve Riccardo Massi’nin de sahne alacağı, bilmecelerle örülü dramatik ve görkemli bir hikâye olan ‘Turandot’ operası da program kapsamında sanatseverlerle buluşacak. Zengin dekor, kostüm ve ışık tasarımı ile etkileyici bir müzik şöleni sunan bu ünlü eser; Pekin’de yaşayan Çin prensesi Turandot’un evliliğini konu alıyor. Eseri 14 Eylül akşamı saat 21.00’de izleyebilirsiniz.