Kültür sanat ajandası

Deniz Burak BAYRAK

MUDANYA

• SERGİ

Evin, Mudanya Belediyesi’nin yeni kültür sanat mekânı Cumhuriyet Galerisi’nin açılışını, bir karma sergiyle kutluyor. Adını Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı’ndaki bir dizeden alan ‘Su ve Rüzgârdılar’ sergisi, doğa ile kurduğumuz ilişkiyi, bireysel ve toplumsal hafıza üzerinden çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumluyor. Farklı kuşaklardan sanatçıların resim, heykel, fotoğraf ve yerleştirmelerinin yer aldığı sergi, 5 Eylül-5 Kasım arasında görülebilir.

İSTANBUL

• SİNEMA

Oscar ödüllü Olivia Colman ve Benedict Cumberbatch, dışarıdan kusursuz görünen bir evliliğin çatırdayışını gözler önüne seren keskin zekâlı ve bol kahkahalı ‘Güller’ filmi ile vizyonda. Jay Roach’un yönettiği, Tony McNamara’nın kaleme aldığı bu modern evlilik komedisi, Warren Adler’in 1981 tarihli ‘Güllerin Savaşı’ romanından uyarlandı.

• KONSER

Zorlu PSM’nin ‘PSM Loves Summer by %100 Müzik’ serisi, rock’n’roll’un yükselen yıldızı, İngiliz sanatçı Luvcat’i Türkiye’de ilk kez 4 Eylül’de ağırlıyor. Gotik romantik tarzıyla kısa sürede uluslararası sahnede parlayan Luvcat, 31 Ekim’de yayımlanacak ilk albümüne ismini veren yeni teklisi ‘Vicious Delicious’ ile müzikseverleri hikâye ve müziğin iç içe geçtiği teatral bir evrene davet ediyor.

• SERGİ

Bu yıl 40’ıncı sanat yılını kutlayan Mine Sanat Galerisi, sezon açılışını genç kuşağın dikkat çeken fotoğraf sanatçılarından Attilla Dur’un ‘Göz Önünde’ adlı solo sergisiyle karşılıyor. Sanatçının üretimleri, görünürlük ve gizlenme arasındaki gerilimli alanlarda bedenin, kimliğin ve bakışın sınırlarını sorguluyor. 12 Eylül’de açılacak olan sergi, 4 Ekim’e kadar ziyaret edilebilir.

ANKARA

• TİYATRO

Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü desteği ile üretilen ‘En Sevdiğinden Başla’ oyunu Ankara’da. Oyun iki genç sanatçının hem hayatla hem de birbirleriyle olan mücadelelerini sahneye taşıyor. Bu mücadelenin aslında kendileriyle olduğunu fark ettirip ‘Beraber mi başaracaklar yoksa ayrı ayrı mı?’ sorusunu da sordurmayı ihmal etmiyor. 4, 5 ve 6 Eylül saat 20.00’de Kült Sahne’de.