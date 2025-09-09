Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

AYVALIK

• FESTİVAL

Seyir Derneği tarafından Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali, 16 Eylül’de başlıyor. 21 Eylül’e kadar sürdürülecek festival, 20’yi aşkın ülkeden toplam 65 filmi seyirciyle buluşturacak. Film gösterimleri sonrası gerçekleşecek söyleşiler, paneller ve yan etkinliklerle festival havası tüm Ayvalık’a yayılacak.

ANTALYA

• BALE

17 Eylül 2025 Çarşamba akşamı, saat 21.00’de Nikos Kazancakis’in aynı adlı romanından esinlenilerek Yunan besteci Mikis Theodorakis’in dünya çapında tanınan ezgileriyle ve koreograf Lorca Massine müzikleriyle sahneye uyarlanan ‘Zorba’ balesi 32’nci Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali’nde sahnelenecek. Yunan halk ezgilerinden ilhamla bestelenen müziği, yüksek enerjili dansları ve güçlü sahne performansıyla dikkat çeken eseri Aspendos Antik Tiyatrosu’nun tarihî atmosferinde izleyebilirsiniz.

İSTANBUL

• SERGİ

Canan Tolon’un ‘Nakarat’ başlıklı sergisi Dirimart Pera’da açıldı. Sanatçının son dönemde ürettiği on iki büyük boyutlu, peş peşe asılmış soyut resminden oluşan sergi, doğanın bastırılmış seslerinin izleyiciyi rahat bırakmadığı, organik güç ve döngüsel zamanın hâkim olduğu bir kuşatmanın izlerini sürüyor. Bu on iki floral kompozisyon, sessiz resim yapmanın imkânsızlığı içerisinde bir isyanı da temsil ediyor. Sergi 28 Eylül’e kadar açık

• FESTİVAL

Türkiye'nin en köklü caz festivallerinden Akbank Caz Festivali, 35’inci yılında da ‘Şehrin caz hali’ mottosuyla dünya caz sahnesinin dikkat çekici isimlerini İstanbul'da ağırlayacak. Akbank Sanat ile BKM organizasyonunda hazırlanan festival, bu yıl 27 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festival, müzik programının yanı sıra panel ve atölye programıyla da keşif alanları sunuyor.

• MÜZİK

mor ve ötesi’nin solisti Harun Tekin, yeni solo projesi Test 1-2-3’ün lansman konseri ile 9 Kasım Pazar akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor. İki bölümden oluşan bu özel gösteride Tekin’e bazı parçalarda iki multi-enstrümantalist müzisyen eşlik ediyor ve sahnedeki enerjiyi farklı bir boyuta taşıyor. Daha önce İstanbul, Çeşme, New York, Viyana ve Hamburg’ta çeşitli mekânların programında yer bulan Test 1-2’nin ardından gelen Test 1-2-3, Harun Tekin’in müzikal yolculuğunda özel bir an olarak öne çıkıyor.