Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

Cevdet Erek’in Galeri Nev İstanbul’daki 2’nci kişisel sergisi ‘Biz ve Onlar’ ziyarete açıldı. Sanatçının 2023’te ‘çepeçerçeve’ sergisinde başlayan, birlik ve karşıtlık ikiliğini stadyum tribünlerinin düzeni bağlamında araştıran ‘Misafir Tribünü’ serisinin devamı niteliğindeki sergi, mekâna özgü bir yerleştirme de içeriyor. Sergiyi 7 Kasım’a kadar görebilirsiniz.

Cevdet Erek

• ÇOCUKLAR İÇİN

İBB Kültür A.Ş.’ye bağlı Miniatürk, çocuklara eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunan yeni bir etkinliğe başlıyor. ‘Hazine Avı: Altın Anahtar Görevi’ ile 10-13 yaş aralığındaki çocuklar büyük ödüle ulaşmaya çalışacaklar. Çocuklar bu macera boyunca Yerebatan Sarnıcı, Topkapı Sarayı, Galata Kulesi gibi birbirinden değerli minyatür eserlerin arasında gizlenmiş ipuçlarını keşfedecek, kültürel mirasımız hakkında bilgi edinecekler. Etkinlik 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da. Katılım kontenjanla sınırlı; biletler Passo’da.

SİVAS

• SERGİ

Dikiş makinesinin mucidi Singer’in; kuruluşunun 170’inci yılında, geçmişle bugünü buluşturan yüzlerce yıllık birçok nostaljik eseri bir araya getirdiği ‘Singer 170. Yıl Sergisi’ Sivas Atatürk ve Kongre Merkezi’nde açıldı. Cumhuriyet tarihinin kilometre taşlarından biri olan Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde açılan sergi tarihsel hafızada da yeni bir sayfa açıyor. Sergide hem işlevsel hem de kültürel değer taşıyan çok sayıda nostaljik ürün yer alıyor. 18 Aralık’a kadar ziyarete açık.

ANKARA

• ÇOCUK ATÖLYESİ

İş Sanat, Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde Eylül ayı boyunca farklı yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerini sürdürüyor. Sanat, doğa, arkeoloji ve finansal okuryazarlık gibi disiplinleri bir araya getiren atölyelerde çocuklar kendi sanat eserlerini üretecek ve zengin kültürel mirasımızla tanışacak. Müzenin eğlenceli ve öğretici atölyelerine kayıtlarınızı issanat.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

İZMİR

• KONSER

Modern müzik tarihinin en büyük hitlerini geçmişin büyülü soundlarıyla buluşturan Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox, yarın akşam İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda müzikseverleri caz, swing, soul ve doo-wop eşliğinde zamanda yolculuğa çıkaracak. Dönem ruhunu, sahne şıklığını ve yüksek enerjiyi bir arada sunan bu gösteriyi kaçırmayın.