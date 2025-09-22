Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SERGİ

offgrid art project, 18 Ekim’e kadar doğa, deniz, kum ve toprağın ilhamını kullanıp yaşamı kucaklayan eserleriyle iki sanatçıyı ağırlıyor. Suyun aşındırdığı taşlardan doğan camı gökkuşağıyla canlandıran Şebnem Kurtul ve topraktan gelen seramikle denizlerin en renkli resiflerine ve mercanlara uzanan köprüler kuran Tuba Üstel, küratör Nilgün Kıvırcık eşliğinde galeride buluşuyor. ‘Derin Yansımalar’ adlı sergi, insanlığın bilinçaltının renklerle ifade bulduğu bir arama yolculuğu sunuyor.

• BALE

Dünyanın en saygın bale topluluklarından, Rusya’nın efsanevi Bolşoy Tiyatrosu, tarihinde ilk kez İstanbul’da sahne alıyor. 26–30 Eylül 2025 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek turne kapsamında, iki klasik başyapıt izleyiciyle buluşacak: Romeo ve Juliet ile Kuğu Gölü. Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek. Etkinlik 20 Eylül Cumartesi günü saat 16.00’da. Katılım kontenjanla sınırlı; biletler Passo’da.

• PERFORMANS

Saint Benoit Özel Fransız Lisesi, İstanbul Fringe Festival ve Fransız Kültür Merkezi iş birliği ile 28 Eylül’de Silüet Salonu’nda, ünlü koreograf ve dansçı Leïla Ka’nın dans gösterisine ev sahipliği yapacak.

ANKARA

• TİYATRO

Henrik İbsen’in en sevilen oyunlarından biri olan Nora (Bir Bebek Evi) modernize edilmiş bir versiyonla yeniden sahnede. İyi bir eşe ve iki çocuğa sahip Nora, hayatının iniş ve çıkışları içinde toplumun aile ideallerini sürdürmeye çalışırken ataerkil düzenin katmanları karşısına dikilir. Kendine biçilen pasif rolle yaşamını sürdüremeyeceğini anladığında ise bildiği her şeyi ardında bırakmayı göze alarak bilinmeze doğru yola çıkacaktır. Oyunu 4 Ekim’de Ankara Sanat Tiyatrosu Bilkent Sahne’de izleyebilirsiniz.

SAMSUN

• FUAR

Karadeniz Bölgesi’nin en büyük kültürel etkinliklerinden olan Karadeniz Kitap Fuarı, 10’uncu kez kitapseverlere kapılarını açmaya hazırlanıyor. 250’ye yakın yayınevi, yazar ve sivil toplum kuruluşunu okurlarla buluşturacak olan fuar, 27 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar boyunca panel, şiir dinletisi, söyleşi, imza günü gibi 75 kültürel etkinlik düzenlenecek.