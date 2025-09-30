Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nın Kahve Konserleri sezonu, ’Allegro Macchiato’ ile açılıyor. 5 Ekim Pazar sabahı saat 11.00’deki konserde İstanbul Oda Orkestrası, sahnede iki önemli sanatçıya eşlik edecek. Çellist Zuzanna Sosnowska çalarken orkestrayı Polonya Ulusal Opera ve Bale’sinin başarılı şefi Marta Kluczyńska yönetecek. Repertuvar Mozart ve Haydn’ın eserlerinden oluşuyor.

• SEMİNER

Arter’in seminer dizileri, yürütücülüğünü Zeynep Gürler’in üstlendiği ‘Sanat Yapıtları Doğa Hakkında Bize Ne Söyler?’ başlıklı diziyle devam ediyor. Bir sanat yapıtıyla karşılaşmanın yaratabileceği deneyimleri tartışmaya açan seminer; 7, 14, 21 Ekim’de Arter’in Atölye mekânında gerçekleştirilecek.

• ARŞİV

Salt ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) iş birliğiyle IFEA’nın koleksiyonundan Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’ye dair 41 nadir yayın ile yedi harita çevrimiçi erişime açıldı. Salt Araştırma Kent, Toplum ve Ekonomi Arşivi’ndeki IFEA Arşivi ile muhtelif koleksiyonlara eklenenler arasında 1883-1954 yıllarında basılmış Osmanlı Türkçesi, Fransızca, Almanca, İngilizce, Arapça, Türkçe seyahatnameler ve haritalar yer alıyor.

• SERGİ

Hakan Gürsoytrak’ın ‘Velhasıl’ adlı sergisi Evin Sanat Galerisi’nde açılıyor. Gürsoytrak’ın son dönem çalışmalarını bir araya getiren Velhasıl, kurumsal yapı imgelerinin temsillerini ve bu yapılar arasındaki hiyerarşik düzeni Koram İlkesi çerçevesinde ele alıyor. Yapıtlar, izleyiciyi modern hayatın çelişkileri üzerine düşünmeye çağırıyor. Sergi aynı zamanda İstanbul Bienali’nin paralel etkinliklerinden biri olarak 4 Ekim-15 Kasım arasında görülebilir.