Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• KONSER

‘Piyano Varyasyonları Sezonu’, resitaller ve seçkin yorumcuların renkli programlarıyla devam ediyor. Sonbahar konserlerinin ilkinde dünya çapında başarılarıyla tanınan ünlü piyanist Muhiddin Dürrüoğlu, 7 Ekim akşamı Beşiktaş Belediyesi Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzikseverlerle buluşacak.

• MİMARİ

Salt, Dünya Mimarlık Günü kapsamında bir dizi program düzenliyor. 11 Ekim Cumartesi saat 14.00’te, Orkun Dayıoğlu’nun yürütücülüğünde bir kent yürüyüşü düzenlenecek. Program, 1940’lı yıllarda İstanbul’un en büyük kamusal alanlarından biri olan Maçka Parkı’nda gerçekleştirilecek.

• SİNEMA

Sinematek/Sinema Evi, 21 Ekim 2025-16 Ocak 2026 arasında dopdolu bir programla yeni sezonunu açıyor. ‘Bir Tema: Rüya Çıkmazı’ ana programıyla ilk kez bir temaya odaklanan mekân, ayrıca günümüz İtalyan sinemasının önde gelen yönetmenlerinden Alice Rohrwacher’in retrospektifi ile Yeni Alman Sineması’nın feminist figürü Ulrike Ottinger’e adanmış bir seçkiyi de sinemaseverlerle buluşturacak.

• SEMİNER

İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin koleksiyonundaki kadın sanatçıların sanat akımlarıyla ilişkilerinin mercek altına alınacağı ‘Kadınların Gözünden’ seminerlerinin ilkinde, Türkiye’nin ilk kadın seramik sanatçılarından Füreya Koral konuşulacak. Doç. Dr. Seda Yavuz’un anlatımıyla, sanatçının modernize ettiği geleneksel motiflerinin ve estetik bakış açısının tartışılacağı etkinlik 16 Ekim Perşembe saat 17.00’de BlackBox’ta yer alacak.