Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

Fransız edebiyatının dikkat çeken isimlerinden Édouard Louis’nin çarpıcı romanı “Bir Kadının Kavgaları ve Dönüşümleri” moda sahnesi tarafından sahneye taşınıyor. Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Onur Ünsal’ın oynadığı oyun, ilk gösterimini İKSV tarafından düzenlenen 29’uncu İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında yapacak. Oyun, 25 Ekim saat 20.30 ve 26 Ekim saat 15.00 ile 19.00 gösterimlerinde festival izleyicisiyle buluşacak.

• SERGİ

Neş’e Erdok, Hüsnü Koldaş, Kemal İskender, Nedret Sekban, Resul Aytemür ve Ahmet Umur Deniz’in eserlerini buluşturan sergi “Ağaçlar Gibi Konuşmak”, Brieflyart Galeri’de açıldı. Aslı Bora’nın hazırladığı sergi, 16 Kasım’a kadar açık.

• SİNEMA

Ferzan Özpetek’in İtalya’da rekor kıran filmi “Elmaslar” vizyonda. 1970’lerin Roma’sında bir terzi atölyesinde çalışan kadınların hayatlarını anlatan film; birbirini dinleyen, el ele vererek zorlukların üstesinden gelen kadınların kardeşlik ve dayanışma hikâyesini beyazperdeye taşıyor. İtalya’da 2.6 milyonun üzerinde seyirciyle rekor kıran film, başrol oyuncusu Luisa Ranieri’ye “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü de getirdi.

• SAHNE

Çok yönlü bir kültür sanat deneyimi sunan Komedi Kulüp by Brothers, yeni sezonuna 17 Ekim’de başlıyor. Kapılarını Kalben ile açacak olan sahnede Bengi & Sarp Apak stand-up gösterisiyle; Ayşegül Aldinç, Harun Tekin&Koray Candemir, Bora Öztoprak, Demet Sağıroğlu ise müzik performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıkacak.

ADANA

• TİYATRO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Oscar” oyununu 10’uncu Şehir Tiyatroları Festivali kapsamında Adanalı seyircilerle buluşturuyor. Ersin Umulu’nun yönettiği oyun, 13-14 Ekim’de Adana Şehir Tiyatroları Sahnesi’nde ücretsiz olarak seyirci karşısında olacak.