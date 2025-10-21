Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• ATÖLYE

İstanbul Modern’de 24 Ekim Cuma akşamı saat 19.00’da gerçekleştirilecek “Melodik Beden” atölyesinde, Gevende müzik grubunun davulcusu ve KeKeÇa müzik topluluğu üyesi Gökçe “CheChe” Gürçay, katılımcılarla birlikte bedenleri birer enstrümana dönüştürerek ritim ve melodiler üretmeyi hedefliyor. Atölye boyunca katılımcılar, birlikte hareket eden çok sesli ve dinamik bir orkestraya dönüşerek hem bedensel hem işitsel bir deneyim yaşıyor.

• SERGİ TURU

Farklı disiplinlerden seçkilere yer veren sergi mekânı Meşher, ekim ayında da “Hikâye İstanbul’da Geçiyor” sergisi kapsamında, küratör eşliğinde turlara devam ediyor. Ziyaretçilerin sergideki nadide eserler hakkında kapsamlı bilgi edinme fırsatı bulacağı küratör eşliğinde turların devamı 24 Ekim Cuma günü saat 16.00’da Şeyda Çetin eşliğinde yapılacak. Sınırlı kontenjanı olan turlara kayit@mesher.org e-posta adresinden kayıt yaptırabilirsiniz.

• KONSER & SİNEMA

Klasik müziği, caz ve Türk sanat müziğini özgün bir biçimde harmanlayan piyanist ve besteci Hakan Ali Toker, sessiz film geleneğini yeniden canlandırdığı özel bir etkinlikle 22 Ekim Çarşamba günü Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs’te yer alan Albert Long Hall’da müzikseverlerle buluşacak. 1913’te Boğaziçi Üniversitesi’ne bağışlanan tarihî org eşliğinde Charlie Chaplin’in “The Bank” ve “A Dog’s Life” filmleri yeniden hayat bulacak.

• SÖYLEŞİ

Yeni Alman Sineması’nın feminist öncülerinden Ulrike Ottinger, 25 Ekim Cumartesi günü saat 16.30’da Goethe-Institut desteği ile Sinematek/Sinema Evi’ne konuk oluyor. Almanca gerçekleşecek ve simultane çevirisi yapılacak sohbetin moderatörlüğünü ise Engin Ertan yapacak. Sohbet herkese açık ve ücretsiz. Sohbet öncesinde, yönetmenin saat 14.00 seansında gösterilecek “Ucube Orlando” filmini kaçırmak istemezseniz, mobilet üzerinden biletinizi alabilirsiniz.

Ulrike Ottinger

• SERGİ

Çağdaş sanatın özgün heykeltıraşlarından Ozan Ünal, dört yıllık yaratım sürecinin ardından “Gerçeğin İnşası” serisinin finali olan “Rüya Hissi Süsler, Hafıza Anıyı” ile izleyici karşısına çıkıyor. Sergi, 21 Ekim-9 Kasım arasında, tarihsel dokusuyla sanata yeni anlamlar kazandıran Hüsrev Kethüda Hamamı’nda sanatseverlerle buluşacak.