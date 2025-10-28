Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• SEMİNER

Fotoğraf ve sinema alanlarında, ülkemizin en köklü derneği olan İFSAK’ın (İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği) gerçekleştirdiği çalışmalar devam ediyor. Dernek bünyesinde, fotoğrafa dair edinilen tecrübeleri, İFSAK Seminerler ve Atölyeler Birimi’nde yer alan gönüllü fotoğraf danışmanları, yeni üyeleriyle paylaşmayı aralıksız sürdürüyor. Her 45 günde yenisinin organize edildiği yüz yüze seminer 6 hafta, seminerin hemen ardından gerçekleştirilen “İFSAK Temel Fotoğraf Projesi” ise ortalama 6 ay sürüyor. Cumartesi Grubu, 1 Kasım saat 11.30’da başlıyor. Bilgi için: www.ifsak.gov.tr

• SERGİ

Eren İnönü, bacaları kentin görünmeyen anıtları olarak fotoğraflıyor. Kalkınma idealleriyle yükselen bacalar bugün artık tütmese de sanatçının kamerasında hâlâ bir solunum organı gibi varlığını sürdürüyor. Görünmeyen Anıtlar, 1 Kasım’a kadar Galeri Işık Teşvikiye’de sanatseverleri bekliyor.

• SİNEMA

Bruce Springsteen’in 1982 tarihli efsanevi Nebraska albümünün yaratım sürecini, müziğin ruhuna ve bir sanatçının içsel yolculuğuna odaklanarak anlatan “Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni”, Jeremy Allen White’ın başrolünde yer aldığı etkileyici bir sinema deneyimiyle vizyonda. Film; Springsteen’in henüz bir süperstar olmadan önce, başarı baskısıyla geçmişi arasında sıkışıp kaldığı dönemi anlatıyor.

• PERFORMANS

Melih Kıraç ile Tamara Kamola Rashidova’nın birlikte ürettikleri “Eski Tören İçin Yeni Cilt” performansı Arter’e konuk oluyor. Koreografisini Kıraç’ın üstlendiği, icrasını Rashidova’nın gerçekleştirdiği performans, bedeni bir tören alanı, hareketi ise dönüşümün dili olarak ele alıyor. Beykoz Kundura ortak yapımı olan performans, 2 Kasım Pazar günü 15.00 ve 19.00’da Karbon’da sahnelenecek.

• SÖYLEŞİ

Salt Galata’daki “Karanlık Dünya” sergisi paralelindeki programlar sinema yazarı ve araştırmacı Övgü Gökçe’nin konuşmasıyla devam ediyor. 4 Kasım Salı saat 18.30’da Salt Galata’da gerçekleştirecek söyleşide, Türkiye’de sinemanın tiyatro etkisinden sıyrılmaya başladığı, edebiyatla yakın temasın sürdüğü 1950’lerin sinema ortamı ele alınacak.