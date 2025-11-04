Kültür sanat ajandası

Hazırlayan: Deniz Burak BAYRAK

İSTANBUL

• TİYATRO

Prömiyerinden itibaren kapalı gişe sahnelenen, Binnur Kaya ve Mert Fırat’ı tiyatro sahnesinde ilk kez buluşturan ‘İki Kişilik Oyun’, 7 ve 8 Kasım’da yeniden DasDas Sahne’de. Dario Fo ve Franca Rame ikilisinin kadın oyunları serisinden biri olan oyunda; evlilik kurumundaki kadın-erkek eşitsizliği, cinsiyet rolleri, ilişkilerde yaşanan çifte standartlar alaycı ve eğlenceli dille eleştiriliyor.

• SERGİ & SÖYLEŞİ

offgrid art project, 18’inci İstanbul Bienali’ne paralel olarak, İstanbul’un çok katmanlı dokusuna odaklanan bir keşif alanı açıyor. Ayşe Okudan’ın küratörlüğünü üstlendiği, Hüseyin Güler ve Kaan Walsh’un İstanbul’a dair bakış açılarını bir araya getiren 'Bitmeyen Şehir: İstanbul' başlıklı sergi, 8 Kasım’a kadar sanatseverlerle buluşuyor. 8 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek 'Kent Bilginleri' adlı oturum; şehir plancısı Emrah Altınok’un katılımıyla barınma politikalarından planlama modellerine, kentsel dönüşümden mekânsal adalete uzanan geniş bir çerçevede, İstanbul’un bugünü ve yarını üzerine kolektif bir tartışma öneriyor.

• OPERA

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından geçtiğimiz Uluslararası Opera ve Bale Festivali’nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen ve opera sahnelerinde devrim niteliğiyle büyük yankı uyandıran Ahmet Adnan Saygun’un ‘Gilgameş Operası’; 6, 8 ve 15 Kasım tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle yeniden buluşacak.

• KONSER

Yurt içi ve yurt dışında verdikleri konserlerle kariyerlerini başarıyla sürdüren Ozan Sari, Dilbağ Tokay ve Emine Serdaroğlu, ‘Trio Anatolia’ olarak Süreyya Operası’nda dinleyicilerle buluşacak. Viyana’dan Buenos Aires’e uzanan bir müzikal yolculuk sunan bu programda; Haydn, Rachmaninov, Grieg ve Piazzolla’dan parçalar seslendirilecek. Konser 5 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de gerçekleştirilecek.